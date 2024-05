Un gran regalo: NFL está cerca de firmar un acuerdo con Netflix para transmitir dos partidos en Navidad

La NFL nuevamente se convierte en una liga pionera a nivel mundial al acelerar la transición desde el cable a las plataformas vía streaming para la transmisión de los partidos de temporada regular. Por el momento, la liga de fútbol americano profesional tiene contratos con Amazon Prime para todos sus partidos del jueves por la noche y el año pasado transmitió, y con gran éxito, por primera vez de manera exclusiva a través de Peacock (que pertenece a NBC) un partido de los playoffs.

PUBLICIDAD

Además, el paquete “Sunday Ticket”, que por años perteneció a DirecTV y que permite ver cualquiera de los partidos del domingo, el 2023 se cambió a YouTube TV.

Ahora, según reportó John Ourand en Puck News, la NFL estaría muy cerca de generar una revolución al firmar con Netflix.

¿Cómo se transmiten los partidos de la NFL en EEUU?

Actualmente, los cuatro grandes canales de la televisión estadounidense tienen contrato con la NFL para transmitir algunos de los partidos de cada fecha: todos los del domingo en la tarde (franja de la 1 pm y 4 pm) van por CBS y FOX; el del domingo en la noche (8 pm) es de NBC, y el del lunes por la noche (8 pm) es de ABC/ESPN.

A eso se suman los duelos de Thursday Night Football en Amazon Prime.

¿Qué canal solía transmitir los partidos de Navidad?

Los partidos especiales, fuera de la programación habitual, la NFL solía repartirlos entre los canales con derecho. Por ejemplo, los tres duelos del jueves del Día de Acción de Gracias en 2023, se asignaron a FOX, CBS y NBC.

Y en la Navidad del año pasado, como cayó un lunes, la NFL programó por primera vez tres partidos y se los asignó a ABC/ESPN, CBS y FOX.

La liga profesional de fútbol americano solo juega en Navidad cuando cae en los días habituales de competición, pero este año anunció que aunque el 25 de diciembre de 2024 es un miércoles, programará dos partidos y que los licitará de manera particular.

Es ahí donde aparece en escena Netflix, que desde hace rato busca incluir eventos deportivos en vivo en su oferta, para no quedar en desventaja con otros competidores como Amazon Prime, Paramount (de CBS), Peacock (de NBC), YouTube TV y las futuras alianzas que pueden concretar vía streaming ESPN y FOX.

Según ha explicado John Ourand en Puck News, los partidos navideños de Netflix se podrán ver en todo el mundo.

La NFL quiere desbancar a la NBA

Históricamente, el día de Navidad era para la NBA y donde la liga de baloncesto se programaban los partidos más atractivos del calendario anual.

La decisión de la NFL de jugar el 25 de diciembre aunque no sea un fin de semana o un lunes, generará roncha en la liga de básquetbol, ya que como quedó en evidencia el 2023, los partidos de fútbol americano le quitan mucha audiencia.

El año pasado, el partido de Chiefs vs Raiders se convirtió en el encuentro de la NFL más visto en Navidad con una audiencia de 29,2 millones en CBS. Los otros encuentros de la jornada también tuvieron números espectaculares: 29 millones para Eagles vs. Giants (FOX) y 27,1 millones para 49ers vs Ravens (ESPN). Por el lado de la NBA, el duelo de mayor audiencia fue el de Celtics vs Lakers, con 5 millones de telespectadores en ESPN y ABC.