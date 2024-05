Neto Bran envía fuerte mensaje al partido Semilla y a la Conred

El alcalde de Mixco envió un mensaje luego de que finalizara el partido de la final de ida del Torneo Clausura 2024: “Qué el pueblo sepa quienes estuvieron detrás”.

“La población vino a disfrutar por primera vez, en la historia de nuestro municipio, pelear una final contra uno de los mejores equipos del país que son los rojos del Municipal. Yo estoy muy contento de ver cuánta gente vino, quizá hubieran venido más, pero tuvimos que cortar el aforo”, dijo luego de que la Conred recomendará que no se llevara a cabo la final porque se ponía en peligro a los asistentes.

También le envió un mensaje al partido Semilla, pues un diputado de esta bancada el que solicitó que la Conred llegara a evaluar el estadio.

“Es una tristeza que me sigan persiguiendo por la forma en como soy, por ser el director de un equipo, inventan cualquier babosada. Cuántas veces han ido a molestar a otros partidos, cuántas veces han ido a los jaripeos de los alcaldes. No es la primera vez que hago un evento, estos graderíos se usan en cualquier evento, en los conciertos de grandes artistas en Cayalá. No vengan a ensuciar, por poco nos votan la final. Ellos querían acabar la final. Por política, la bancada Semilla. Por qué no van a ver a otro lado. Yo fui víctima del poder. Cuando la Conred viene, los llamó y no vienen. Ah, pero ayer si estaban aquí, estaban aquí para afectarnos, pero les callo la boca a todos los que dijeron que iban a ver muertos”, afirmó.

Me quisieron bajar la final, pero no pudieron ! Les callamos la boca a todos lo que decían que los graderíos nos servían ! Publicado por Neto Bran en Domingo, 12 de mayo de 2024

Agregó que él no sabe de futbol y que lo que sabe hacer es administrar.

“En lugar de afectar un municipio, vayan a reducir los desastres donde realmente se necesitan. Estoy seguro que lo que ellos buscaban era que la final no se llevara a cabo. Bendito Dios no nos dejamos, les demostré. Están molestos por Neto Bran, yo arrastro muchos odios, es un peso que tengo que cargar, esta fiesta era del pueblo y no era justo que se las quitaran”, dijo.

El funcionario agregó que lleva mucho tiempo en la municipalidad y ellos solo llevan tres meses en el poder y quieren “inventar el agua azucarada”.

Que emoción esto!! Mixco está entre los grandes !!! Viva Mixco 💚💙💚 Publicado por Neto Bran en Domingo, 12 de mayo de 2024

“Qué el pueblo sepa quienes estuvieron detrás, nosotros llevamos 9 años en la municipalidad y ellos apenas llevan 3 meses en el Gobierno, no es justo que quieran pasearse en la fiesta del pueblo”, aseveró el alcalde de Mixco.

Dijo que la posibilidad está abierta y todo puede pasar el próximo domingo.

“No les metimos gol, pero tampoco nos metieron gol. El torneo continúa, todo puede pasar”, finalizó.