El gran gesto de Neymar por las inundaciones en Brasil

Neymar Jr. brindó gran ayuda a los damnificados en Rio Grande do Sul.

Brasil y en especial, el estado de Rio Grande do Sul, están atravesando una verdadera tragedia, debido a las fuertes inundaciones que ya han generado más de 100 muertes, 130 desaparecidos y un aproximado de 1.500.000 damnificados, situación que lamentablemente puede empeorar porque según el servicio meteorológico, las lluvias continuarán en los próximos días.

Desde el país sudamericano se ha solicitado socorro internacional para combatir los graves daños. Una de las personalidades mundiales que brindó una importantísima ayuda fue el jugador de la selección brasileña, Neymar, quien se encuentra en plena recuperación por la grave lesión que lo tiene apartado de las canchas desde el 2023.

Ney solidario

El futbolista de 32 años, envió en las últimas horas una importante cantidad de alimentos y mercancía para los afectados por la creciente de los ríos. Además, tuvo el gran gesto de prestar su helicóptero privado para ayudar en las extremas tareas de evacuación.

El helicóptero voló hacia Porto Alegre con suministros y, en la vuelta, evacuó a una mujer que llegó en camilla a un punto de atención montado por los cuerpos de rescate en la ruta BR-116 del municipio de Eldorado do Sul, uno de los más afectados.

“ Momento delicado el que está pasando nuestro Brasil y ayudar nunca es demasiado. Independientemente de tu condición financiera, lo que importa es lo que llevas en el corazón. No me gusta publicar todo lo que hago o la ayuda que brindo porque lo hago desde el corazón, no por obligación. Este post es para animar a más gente a ayudar ”, fue parte del comunicado del jugador del Al Hilal de Arabia Saudita en sus redes sociales.

Vinicius Jr, Thiago Silva, Endrick, Danilo, entre tantos otros, fueron otras de las personalidades del deporte que se pusieron a disposición para ser parte de una ayuda colectiva que intentará reconstruir todos los daños causados por la tragedia de fuerza natural más importante en los últimos 50 años en Porto Alegre.