En su confirmación de continuidad Xavi explicó su cambio de decisión

El pasado 27 de enero, luego de que su equipo recibió 5 goles en la estrepitosa derrota contra el Villarreal; y tres días después de la prematura eliminación en Copa del Rey por parte del Athletic Club de Bilbao, Xavi Hernández sorprendió al ámbito futbolísticos y en especial, el de Cataluña, al anunciar que al final de la presente temporada 2023-2024, dejaría de ser el técnico del Fútbol Club Barcelona.

Para muchos fue un golpe duro, pero para otros fue un alivio porque a pesar de pertenecer al núcleo duro del barcelonismo y su tan valorado ADN, la realidad es que los resultados no han sido los esperados, sobre todo, si se trata de competiciones internacionales europeas.

Casi tres meses después, en un abril bastante negro debido a la dura eliminación en Champions League y por volver a perder por cuarta vez consecutiva contra su acérrimo rival, Real Madrid, este jueves 25 Xavi confirmó en presencia de Joan Laporta, que su historia en el Barca continuará por lo menos hasta el 30 de junio de 2025.

Razones para seguir

En rueda de prensa, Xavi fue categórico en afirmar sentirse con fuerzas y con capacidad para comandar al primer equipo del Barcelona, asegurando que “el proyecto no se ha terminado”, a pesar que ya había dicho en el pasado que aunque ganara la Champion League, se iría del club porque no tenía más que ofrecer a sus jugadores.

“ El proyecto no se ha terminado. Necesitamos estabilidad, que la gente joven a la que le hemos dado la oportunidad cree en nosotros. No solo ellos, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Y evidentemente la confianza del presidente y de Deco. Esto me hizo recapacitar. Tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Las circunstancias han cambiado. Rectificar es de sabios ”.