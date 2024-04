VIDEOS: Dos partidos en los playoffs de la NBA se definen de manera dramática

La NBA entró en la parte más entretenida de su temporada: los playoffs para definir al nuevo campeón. Y aunque recién se están disputando los primeros partidos de la ronda inicial, ya se han registrado varias sorpresas, duelos apretados y algunos con final dramático, como los de este lunes en la noche en Nueva York y Denver.

¿Cómo se definió el partido entre Knicks y Sixers?

En la “catedral” del Madison Square Garde, los Knicks estaban abajo por cinco puntos dentro de los últimos 30 segundos, con riesgo de perder la ventaja de la localía antes de una sorpresiva remontada, que comenzó cuando Jalen Brunson finalmente aportó un tiro de larga distancia en una noche que de otro modo pudo resultar miserable.

El triple de Brunson desde una esquina pegó en el aro y entró, acortando la diferencia a 101-99 con 27 segundos por jugar. Josh Hart robó el balón a Tyrese Maxey para recuperarla para los Knicks, pero Donte DiVincenzo erró un triple, pero ahí Isaiah Hartenstein tomó el rebote y paso a OG Anunoby, este lo regresó a DiVincenzo, quien esta vez no falló para poner el juego 102-101.

Hartenstein luego bloqueó el tiro de Maxey, Anunoby anotó dos tiros libres y los Knicks resistieron cuando Joel Embiid falló un triple cuando sonaba la chicharra.

Los Sixers reclamaron falta en un par de acciones en ese alocado final y que también les dejaron tomaron “tiempo afuera”. Por lo mismo, enviarán un reclamo formal a la NBA en contra del arbitraje.

El quinteto de Nueva York venció 104-101 a los Sixers y tomó ventaja de 2-0 en la serie de playoffs de primera ronda.

¿Quién fue el héroe de los Nuggets ante los Lakers?

Jamal Murray embocó un jumper con paso atrás mientras sonaba la chicharra y los Nuggets de Denver borraron un déficit de 20 puntos en la segunda mitad para sorprender a los Lakers de Los Ángeles 101-99 el lunes por la noche y tomar ventaja de 2-0 en su serie de playoffs de la Conferencia Oeste.

La canasta agónica de Murray representó la primera ventaja para los Nuggets desde que en los primeros minutos se pusieron arriba 5-3 y le dio a los campeones reinantes de la NBA su décima victoria consecutiva sobre los Lakers.

El tiro decisivo de Murray llegó después de que LeBron James falló desde larga distancia con 16 segundos por jugar y la pizarra empatada a 99.

Michael Porter Jr. tomó el rebote y los Nuggets no pidieron tiempo muerto. En lugar de ello, Murray tomó el balón hacia la derecha con la marca defensiva de Anthony Davis, dio un paso atrás y agitó la canasta justo cuando sonó el timbre. Tanto Murray como Davis cayeron en la banca de los Nuggets mientras el rugido de la multitud sacudía el Ball Arena.

Tras el partido, LeBron reaccionó con dureza por la supuesta falta que impidió su canasta y dio pie a la victoria de los Nuggets: “No sé para qué tenemos un centro de repeticiones. No entiendo qué pasa ahí. Para que m..... tenemos un centro de repeticiones. Para mí no tiene sentido y me molesta”.

La serie se muda a Los Ángeles para el Juego 3 el jueves por la noche.