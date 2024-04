Lewis Hamilton revela a qué se dedicará cuando se retire de la Fórmula 1

El mítico piloto británico Lewis Hamilton ha asomado lo que siente que le depara el futuro más allá de la Fórmula 1, mientras se prepara para el venidero Gran Premio de Japón, luego de tener que haberse retirado en la última carrera por fallas en el monoplaza de Mercedes, nuevamente.

Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, es una de las figuras de los deportes más reconocida en el mundo, junto a otros atletas como Cristiano Ronaldo o Usain Bolt, pero el piloto recién firmado por Ferrari ha mostrado las otras facetas que tiene más allá del automovilismo.

¿Qué dijo Lewis Hamilton que podría hacer luego de retirarse de la Fórmula 1?

En entrevista con GQ, el piloto habló de varios temas como lo que espera de esta temporada que va empezando y será su última en Mercedes, así como también de lo que espera para su futuro. “Me emociona mucho el presente, porque sé que el futuro no está garantizado. Pero también me entusiasma conceptualizar todas las ideas que quiero materializar después, en mi próxima fase”, dijo.

Con la famosa revista, Hamilton confesó que lo que lo llevó a cultivar las otras pasiones que tiene fuera de la F1 fue porque “pasé por la fase de comprender que no puedo correr para siempre”.

“Lo difícil es que quiero hacerlo todo”, dice riéndose. “Soy muy ambicioso, pero entiendo que no puedes, de hecho, me retracto, porque no creo en el ‘no puedes’. Para dominar algo, se requieren 10,000 horas. Obviamente, ya lo hice en el automovilismo. No hay tiempo suficiente para dominar todos mis demás intereses”.

Entonces, ¿qué sustituirá a las carreras?, se le preguntó y Hamilton respondió: “Bueno, creo que será el cine y la moda”.

Ninguna de las respuestas sorprenden ya que, en los últimos años, Hamilton se ha destacado por ser uno de los pilotos en la grilla que llega al paddock como si se tratara de una pasarela o evento de modas, mientras los demás solo apuestan por jeans y camisetas de sus respectivas escuderías.

Sobre el cine, Hamilton también habló de cómo desaprovechó la oportunidad de salir en Top Gun: Maverick, junto a Tom Cruise. “En primer lugar, nunca había tomado una clase de actuación, y no quería decepcionarlos. En segundo lugar, no tenía tiempo. Recuerdo cuando se los dije a Joe y a Tom, se me rompió el corazón. Luego, por supuesto, me arrepentí. Cuando vi la película pensé, ‘¡Pude haber sido yo!’”, dijo, entre risas.