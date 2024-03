Messi humano: “No soy romántico”

Red Carpet - 2023 Laureus World Sport Awards Paris (Photo by Aurelien Meunier/Getty Images for Laureus) (Aurelien Meunier/Getty Images for Laureus)

Argentina afrontó sus últimos dos amistosos sin su capitán, Lionel Messi, esto como medida de prevención para que pueda recuperarse de una lesión que viene arrastrando desde hace meses. En el resultado, al parecer poco se le extrañó ya que ambos encuentros contra El Salvador en Filadelfia y Costa Rica en Los Angeles finalizaron en victorias.

A pesar de su ausencia en el campo de juego, el astro del balompié mundial no dejó de ser tendencia en los últimos días gracias a su reciente participación en el podcast Big Time, realizado en Arabia Saudita.

En su charla, el actual jugador del Inter de Miami mostró un lado más personal y humano de lo acostumbrado, dejando algunas frases que sorprendieron a muchos, como fue por ejemplo: “ ya no tengo sueños concretos a nivel deportivo ”, refiriéndose a que con la obtención del mundial en Qatar 2022, ganó todo lo planificado en su carrera profesional, lo que muchos ya especulan que su final como futbolista está cada vez más cerca.

Recomendados

Su relación con Antonela Roccuzzo

Leo Messi detalló aspectos de su relación marital con Antonela Roccuzzo, madre de sus hijos Thiago, Ciro y Mateo y pareja en gran parte de su vida: “ Tengo mis momentos, mis detalles, pero no me considero un romántico. Es difícil decir una cosa específica que me haga llorar, pero la verdad que soy muy sensible. Me considero una persona con gran corazón y soy bastante sensible. A veces cocino en mi casa, pero no soy muy bueno ”.

“La pulga” confesó también que con su estancia por Norteamérica, le ha servido para prestar atención a otros deportes como el tenis, pádel, básquet, haciendo énfasis que en el mayor tiempo posible se documenta y conoce cada vez más al fútbol americano, deporte para nada popular en su Argentina natal y en Cataluña.

Además, confesó que “Game Of Throne” es su serie favorita, es por ello que junto a su esposa, es la producción audiovisual que más le ha dedicado tiempo y hasta incluso, ha disfrutado en reiteradas ocasiones.