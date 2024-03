Jontay Poter en serios problemas: el NBA es investigado por fraude y apuestas

La asociación de la NBA con las casas que promueven las apuestas deportivas, sin dudas impactaron fuerte con respecto a la gran suma de personas que ahora transitan en el mundo del azar en los Estados Unidos. A la gran cantidad de millones de dólares obtenidos, ahora se le sumó la histórica preocupación de que algunos jugadores de las disciplinas involucradas quieran convivir con dicha modalidad.

Información de ESPN, detalló que el jugadores de los Toronto Raptors, Jontay Poter, es investigado por estar presuntamente involucrado en dos casos de fraudes y apuestas ilegales deportivas en partidos disputados en el presente 2024, en específico en los encuentros del equipo canadiense del 26 de enero contra Los Angeles Clippers, y el 20 de marzo versus Sacramento Kings.

Motivo de sospecha

La cadena televisiva resaltó que las sospechas es que Porter amañó su actuación y no el partido en general, basado en los pobres números que reflejó en ambos encuentros e hizo que muchos duden de un simple mal partido y de que todo en realidad se habría tratado de una jugada para beneficiar apuestas, gracias a la combinación de todas sus estadísticas para que se diera el under (baja),

Para tratar de entender un poco de qué trata este renglón de apuesta en específico, las casas de apuestas establecen un límite para cada jugador respecto a puntos, rebotes, asistencias y demás. Al superarse esos números se dá el over (alta) y si no se llega, entonces es el under.

En dichos encuentros Jontay Poter dejó todas sus estadísticas en under debido a una errática noche de lanzamientos al aro y a esto se le suma que tan sólo jugó cuatro y tres minutos respectivamente por supuestos problemas físicos.

Contra los Clippers, la apuesta con la que más dinero se ganó esa jornada en la NBA fue la de los triples lanzados por Porter. En el partido no lanzó triples y estuvo por debajo de sus estadísticas , mientras que versus los Kings, las lo que generó más ganancias fueron también los triples, intentando un único tiro, con dos rebotes.