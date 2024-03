Los chicharroneros se mantienen en el segundo puesto del Clausura 2024

Los mixqueños empiezan a escapar con el liderato y mantienen una buena racha cuando juegan como local.

Con anotaciones de Jean Márquez y Roque Caballero, el Deportivo Mixco derrota a Xinabajul-Huehue en el estadio Santo Domingo en el marco de la jornada 11 del Torneo Clausura 2024.

El deportivo Mixco sigue demostrando que nadie le gana en condición de local y que a toda costa se quiere colocar en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Xinabajul se complicó en las mismas aspiraciones, y para los chicharroneros este era un duelo directo.

“Era importante sumar de a 3, Xinabajul venía de hacerle 5 goles a Cobán Imperial. Queremos dar ese primer paso para la clasificación y luego ir avanzando en fases finales y por qué no llegar a un título. ¿Alegría para los chicharroneros? Sabemos que hay gente que le cambia el día con un buen resultado”, expresó Jean Márquez.

Victoria de Mixco contra Xinabajul. Gol de Marquez y Gol de Roque Caballeros. Publicado por Neto Bran en Sábado, 16 de marzo de 2024

“Importante, un triunfo más en casa para seguir estando allá arriba en la tabla y contento con eso. Yo la verdad del árbitro no quiero hablar, porque sin hacer nada el campeonato pasado me suspendieron 4 jornadas y casi me meten 6 meses”, manifestó Roque Caballero.

Mientras que Marvin Ceballos habló de la derrota: “Dura derrota. Fuimos muy superiores en el primer tiempo, un segundo tiempo que cambia totalmente y que termina marcando el rumbo del partido 2 penales que habrá que analizarlo. ¿El arbitraje? Complicado hablar de ese tema…”, aseveró.

Mixco se mantiene en la parte de arriba de la tabla y a la espera de combinaciones de resultados.