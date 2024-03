“No soy estúpido”, cuando Jake Paul se negó a enfrentarse a Mike Tyson

Aunque ahora Jake Paul se muestra dispuesto a enfrentarse a Mike Tyson, no siempre fue así. En el 2020 rechazó de forma contundente la sola idea de pelear con el excampeón de peso pesado, reconociendo que no tendría posibilidad de ganar. Sin embargo, ahora, tras cuatro años como boxeador profesional, el rubio de 27 años, anunció una pelea en vivo por Netflix con ‘Iron Mike’, lo que puede significar un autoreconocimiento de que ha crecido.

“No podría estar más emocionado de hacer que esta increíble pelea esté disponible para todos los suscriptores de Netflix junto al bateador más duro de todos los tiempos, Mike Tyson, el sábado 20 de julio. Mi vista está puesta en convertirme en un campeón del mundo, y ahora tengo la oportunidad de probarme contra el mayor campeón de peso pesado del mundo, el hombre más malo del planeta y el boxeador más peligroso de todos los tiempos. Hora de poner a Iron Mike a dormir”, escribió Paul en sus redes sociales al anunciar la pelea, que transmite Netflix en vivo el próximo 20 de julio desde el estadio AT&T en Arlington, Texas.

Jake Paul: “No hay posibilidad”

Jake Paul vs Mike Tyson Especial / @jakepaul

Pero esta voluntad de enfrentarse a Mike Tyson, no siempre estuvo en Jake Paul. TMZ Sports recordó que en el 2020, el joven que pasó de influencer a boxeador, rechazó una probable pelea con Tyson o Evander Holyfield.

“Mira, tengo confianza, pero no soy estúpido. No subiría al ring con ellos. No, no hay posibilidad”, expuso Paul, según refiere el citado medio.

Las declaraciones de Jake Paul fueron antes de que derrotara por nocauts a Nate Robinson, Ben Askren y Tyron Woodley, y también antes de su victoria sobre Nate Diaz y Anderson Silva. Estas conquistas le hicieron ganar un sitial en el mundo del boxeo, donde se ganó el respeto.

A pesar de su disposición de enfrentar a Tyson, lo sigue viendo como uno de los mejores, mientras que Tyson reconoce de Paul que ha crecido.

“Paul ha crecido significativamente como boxeador a lo largo de los años, por lo que será muy divertido ver qué pueden hacer la voluntad y la ambición de un ‘niño’ con la experiencia y aptitud de una CABRA… Es un momento de cierre de círculo que será más que emocionante de ver, ya que lo inicié en su viaje boxístico en la cartelera de mi pelea con Roy Jones, y ahora planeo terminar con él”, dijo Tyson, según precisó ESPN.