Experiencia vs. Juventud: estas son las predicciones sobre Mike Tyson y Jake Paul

El reconocido boxeador de peso pesado Mike Tyson no ha tenido una pelea profesional desde el 2005, pero ahora saldrá al cuadrilátero para enfrentar a Jake Paul, el youtuber que se convirtió en boxeador y que saltó a la palestra tras vencer al ex jugador de la NBA Nate Robinson, y posteriormente, a ex estrellas de UFC como Nate Díaz, Anderson Silva y Tyron Woodley.

Aunque comenzó como aficionado, poco a poco, Paul ha ido escalando espacio en el boxeo y este jueves anunció su enfrentamiento con Tyson, a quien reconoció como el “más duro de todos los tiempos”.

La pelea será en el estadio AT&T en Arlington, Texas, y Netflix la transmitirá en vivo el sábado 20 de julio, aunque aún no se sabe si será una pugna catalogada como una pelea profesional o de exhibición.

“Jake Paul vs. Mike Tyson es un enfrentamiento de ensueño único en la vida y anticipo que será el evento de boxeo más visto en la historia del boxeo moderno”, expresó Nakisa Bidarian, cofundadora de MVP, según reseñó ESPN, cuyo medio detalló que esta será la primera incursión de Netflix en los deportes de combate y tercer evento deportivo en vivo.

Mike Tyson y Jake Paul, una diferencia de 31 años

Para el momento de la pelea, el ex campeón de peso pesado Mike Tyson tendrá 58 años, mientras que Jake Paul cumplió 27 en enero pasado. La diferencia de 31 años pone en la balanza las probabilidades de cada uno. Ambos reconocen las virtudes de su contrincante.

Por un lado, Tyson sigue destacando como uno de los campeones más grandes de la historia. Sus 1,78 metros de altura son puro peso con técnica y nada de miedo al momento de aplastar a su oponente. Tiene en contra su tiempo inactivo: no pelea profesionalmente desde el 2005 y su última fue de exhibición en el 2020 cuando quedó empatado con Roy Jones. Es indiscutible que a los 58 años no se tiene la misma fuerza que en la juventud.

Por su parte, Paul, de 1,85 metros de estatura, inició como aficionado, pero ya tiene cuatro años como profesional. Su juventud le da un amplio puntaje.

¿Quién tiene mejores proyecciones? FSMMA publicó que el favorito es Jake Paul y apuntó que las probabilidades iniciales le favorecen con 500 puntos sobre Tyson, con 325. No obstante, el citado portal especializado acotó que “las probabilidades se actualizan periódicamente y están sujetas a cambios”.

“Paul ha crecido significativamente como boxeador a lo largo de los años, por lo que será muy divertido ver qué pueden hacer la voluntad y la ambición de un ‘niño’ con la experiencia y aptitud de una CABRA… Es un momento de cierre de círculo que será más que emocionante de ver, ya que lo inicié en su viaje boxístico en la cartelera de mi pelea con Roy Jones, y ahora planeo terminar con él”, dijo Tyson, según precisó ESPN.

Paul expuso en sus redes que “no podría estar más emocionado de poner esta increíble pelea a disposición de todos los suscriptores de Netflix junto al bateador más duro de todos los tiempos, Mike Tyson, el sábado 20 de julio. Mis miras están puestas en convertirme en campeón mundial, y ahora tengo la oportunidad. “Para demostrar mi valía contra el mayor campeón de peso pesado del mundo, el hombre más malo del planeta y el boxeador más peligroso de todos los tiempos. Es hora de poner a dormir a Iron Mike”.

Más allá de quien gane, la leyenda de las MMA Michael Bisping opinó en su cuenta X que Paul sólo busca ser tomado en serio en el mundo del boxeo al pelear con Tyson. Además, destacó que más allá de quién gane, “todos ganarán dinero” y “será un gran éxito para Netflix”.