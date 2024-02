¿Existe la posibilidad que el Kun Agüero vuelva a jugar? Esto es lo que dice su cardiólogo

El mundo del fútbol y en especial el del club argentino de primera división, Independiente de Avellaneda, se ilusionan con los últimos dichos del ex delantero del Atlético de Madrid, Manchester City y Fútbol Club Barcelona, Sergio “Kun” Agüero, quien contra todo pronóstico dejó abierta la posibilidad de volver a la actividad deportiva profesional.

Recordemos que por serios problemas cardíacos, Agüero debió de retirarse de manera obligatoria ya que de mantenerse activo profesionalmente ponía seriamente en riesgo su vida. Desde entonces, el día a día del ex delantero de la selección de Argentina se desempaña entre comentarista deportivo, en el ámbito empresarial y el universo del streamer.

Fue en unas de sus interacciones como streamer que el Kun dejó sus que ilusionó a sus fanáticos: “Y... Si me llama Carlitos (Tevez, técnico de Independiente), ¿Qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. ¿Me dejará jugar 20 minutos? La gente me está preguntando y bueno, no sé... ¿Vos que pensás? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10. Doble 9 con Ávalos no es mala. Me hace acordar a cuando yo jugaba con Nicolás Frutos”.

Qué dijo el cardiólogo

Información del portal web TN, Sergio Agüero mantiene constante comunicación con su cardiólogo, Roberto Peidró, y los dichos en la transmisión del Kun no habrían sido para nada una casualidad ya que según una fuente del diario argentino, la consulta de si puede volver a jugar en el máximo nivel ya fue hecha y hasta incluso contestada.

“Arrítmicamente está bien y podría jugar 15 o 20 minutos”, habría dicho el doctor Peidró, sin embargo, entre sus recomendaciones insistió que para hacerlo debe ponerse a la altura de un futbolista profesional con respecto al peso corporal y ritmo futbolístico.

Como una anécdota o simple ilusión publicitaria, lo que si es cierto es que según estos dichos, el Kun podría volver a las canchas aunque sea por un tiempo reducido para cumplir su gran anhelo de retirarse profesionalmente como jugador del club de sus amores.