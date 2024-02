Igualdad de oportunidades: otra vez Rafael Nadal defiende a las mujeres

Tal cual como hace 5 años atrás, de nuevo Rafael Nadal se metió en la polémica y gran debate para defender a las mujeres en el tenis, exigiendo que se rompan de una vez por todas la barreras entre ambos sexos y exista una verdadera igualdad de salarios y premios en el deporte.

El histórico reclamo se debe a que aunque se pertenece al mismo circuito, en las mismas competiciones y torneos los hombres ganan mucho más dinero con respecto a las mujeres en salarios, premios y sponsor. El español aclaró de nuevo que sus dichos no tienen como intención ser o parecer un sexistas, sino que pretende que cada uno tenga unos sueldos mayores o menores en función de lo que genere.

Los nuevos dichos de Nadal

En una reciente entrevista concedida a la periodista española Ana Pastor, del medio La Sexta, el deportista de 37 años fue contundente a la hora de expresar su mirada.

“No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista porque si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, entonces yo soy feminista”, expresó el mallorquín.

Asimismo agregó: “claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad”, finalizó el ganador de 22 Grand Slam.