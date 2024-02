Dani Alves declara en su juicio por agresión sexual: “No me dijo que se quería ir y no le impedí que saliera”

El tercer día del juicio a Dani Alves arrancó con las declaraciones de los forenses, tanto los que analizaron a la presunta víctima como al el exjugador, para después seguir la declaración del propio Alves. En el tribunal de Barcelona, el brasileño declaró su versión de los hechos entre lágrimas, además de confesar encontrarse en una difícil situación económica tras estos hechos.

“Se me vino el mundo encima”, fueron las palabras de Dani Alves testificando durante su juicio en la tarde de este miércoles, explicando cómo se sintió luego de enterarse que estaba siendo acusado de violación, hace ya más de un año.

Con una apariencia notablemente afligida y preocupada, Alves se subió al banquillo a relatar como vivió él esa fatídica noche de diciembre de 2022, donde, según él, el encuentro que tuvo con la demandante fue consensuado.

¿Qué declaró Dani Alves en el tercer día de su juicio?

Según Alves, como ya había declarado en el pasado, el conoció a la presunta víctima en el recinto y bailo con ella, toqueteándose en la pista, hasta que decidió trasladar el encuentro al baño. El defensa brasileño detalló: “Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir. Le avisé que yo iba primero al baño y me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente me di con ella en la puerta”.

Ya en el baño, Alves relató que la mujer “se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo”.

“La felación fue prácticamente todo el coito. De después se sentó delante de mis piernas, cuando fue a eyacular y eyaculé fuera de su sexo”, explicó, señalando además que “en ningún momento ella me dijo que no quería ni nada. Yo no le impedí irse. No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento”.

Alves también explico que en su primera declaración omitió la felación puesto que quería evitar problemas con su pareja, Joana Sanz. “Es lo mismo que he declarado en la segunda. En la primera no dije la felación porque pensé que mi mujer no me podía perdonar”.

Te recomendamos: Benzema otra vez en problemas con su equipo

El futbolista también contó que luego de pagar la indemnización en agosto “estaba prácticamente arruinado porque me habían bloqueado la cuenta en Brasil y me habían roto todos los contratos”, y que solo contaba con 50.000 euros en su cuenta.

El brasileño regresará a la cárcel de Brians 2 tras el juicio, a la espera de la sentencia. El jugador está en el módulo 13 del recinto, dedicado a los casos de delitos sexuales.