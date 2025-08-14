Muere el cantante guatemalteco Joaquín Véliz “El Coyote”

El cantante guatemalteco falleció la noche del martes 12 de agosto. (Foto: redes sociales)

La noche del martes 12 de agosto fue confirmado el fallecimiento del cantante guatemalteco Brígido Joaquín Véliz Ortiz, de 34 años.

Joaquín Véliz, conocido como “El Coyote”, murió en San Vicente Pacaya, de donde también era originario.

Versiones preliminares apuntan que murió a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, la causa oficial no ha sido confirmada por las autoridades ni familiares de “El Coyote”.

Joaquín Véliz no se dedicaba por completo a la música. Sin embargo, tenía una larga trayectoria como cantante.

También participó en el casting final de La Academia en Guatemala.

A través de redes sociales, vecinos de esa localidad lamentaron el deceso del músico. Además, en redes sociales las personas se solidarizaron con sus familiares.