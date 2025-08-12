¡Subway llega a Interplaza Villalobos!

La calidad en el servicio al cliente es característico de la marca. Foto: Publinews.

Subway continúa su expansión en Guatemala y anuncia con entusiasmo la apertura de su nueva tienda ubicada en Interplaza Villalobos, en el Km. 13.8 Carretera al Pacífico, zona 6 de Villa Nueva.

La marca invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de sus icónicas opciones de subs, preparadas al gusto con ingredientes frescos, en un ambiente cómodo y familiar.

Restaurante Subway. Este nuevo restaurante contará con autoservicio. Foto: Publinews.

Este nuevo restaurante contará con autoservicio, ofreciendo mayor comodidad y rapidez para quienes deseen disfrutar de sus Subs favoritos sin bajarse del vehículo.

Inaguración de Subway. La marca invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de sus icónicas opciones de subs. Foto: Publinews.

¡Sé de los primeros en disfrutar la experiencia Subway en esta nueva ubicación!