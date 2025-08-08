La Copa Guate BANRURAL regresa a Los Ángeles con el clásico entre Rojos vs Cremas

El fútbol guatemalteco volverá a encender pasiones en el extranjero con la segunda edición de la Copa Guate BANRURAL, un partido amistoso internacional que reunirá a Comunicaciones FC y Municipal, los dos equipos más emblemáticos del país.
El clásico se disputará el domingo 7 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora local) en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, y estará avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Cada equipo llevará una plantilla de jugadores y cuerpo técnico de primer nivel, lo que promete un encuentro vibrante y competitivo.
El encuentro fue presentado este miércoles 6 de agosto en la sede central de BANRURAL que impulsa este evento con el objetivo de fortalecer el vínculo emocional y cultural de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, en especial en California.
“La Copa Banrural es una cita con la emoción, la historia y la identidad, para que nuestros hermanos que viven en Estados Unidos puedan volver a sentir esa conexión profunda con su país”, expresó Juan Luis Fonseca, gerente general del banco.
Carlos Granados, gerente de Mercadeo de Banrural explicó que las entradas estarán disponibles a partir del viernes 8 de agosto en www.ticketmaster.com, con precios desde $25 dólares, pensados para que familias completas puedan disfrutar del evento.
A detalle
El estadio abrirá sus puertas a partir de las 3:00 p.m., y contará con:
- Zonas de activación familiar en la explanada exterior.
- Ofertas gastronómicas y bebidas en el interior del recinto.
- Una presentación especial de la banda guatemalteca Alux Nahual, que añadirá un toque festivo y nostálgico al evento.