Grupo Matt: El sueño guatemalteco que conquista el mundo con calidad e innovación

Grupo Matt se consolida como una marca 100% guatemalteca que compite al nivel de los grandes referentes internacionales, combinando calidad, innovación tecnológica y una profunda responsabilidad social y ambiental.

Grupo Matt: Orgullo guatemalteco que lidera con calidad. Foto: Cortesía Grupo Matt

El principal diferenciador de la marca radica en su compromiso inquebrantable con la excelencia en los estándares de producción.

Sobre Grupo Matt

Es la única empresa en Guatemala y una de las pocas en toda Latinoamérica que cuenta con tecnología de punta para la fabricación de esponjas, corte, compresión y empaque de colchones.

“Representa calidad, sino también innovación”.

Grupo Matt mantiene su competitividad frente a gigantes globales, sin renunciar a sus valores fundamentales: responsabilidad ambiental, producción limpia, trato digno a colaboradores y una profunda conexión con el consumidor guatemalteco.

Grupo Matt: Un buen descanso empieza con una cama extraordinaria. Foto: GrupoMatt

Compromiso ambiental y social real

Grupo Matt no solo produce con calidad, también protege el entorno. Es la única empresa de su rubro en Guatemala que no contamina aguas ni suelos.

Además, apuesta por el bienestar, la innovación y el desarrollo del país. Más que colchones, ofrecen calidad de vida, cuidan el entorno y demuestran que en Guatemala se puede competir con orgullo a nivel mundial.

Genera empleos dignos, apoya a cientos de familias y demuestra que el talento guatemalteco puede competir con calidad internacional.

Colchones únicos

“Tras más de 14 meses de investigación en el mercado centroamericano, confirmamos que nuestros colchones poseen las mejores calidades de la región. Utilizamos esponjas de alta densidad y materiales certificados, siguiendo los estándares que exige el mercado estadounidense, los mismos que aplicamos para nuestros productos en Guatemala”, expresa Patricia Urrea, Gerente de División de Grupo Matt.