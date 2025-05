VRC Motocicletas celebra su 52 aniversario y su legado trasciende en historias, anécdotas y trabajo en equipo

En un espacio de fotografías, trofeos y motocicletas antiguas que transportan a la época de los 70s, José Villeda presidente y fundador de VRC Motocicletas junto a su esposa América compartieron historias y anécdotas sobre las primeras bases de lo que hoy es una de las empresas de prestigio en la venta de todo tipo de motocicletas en Guatemala.

Museo Vintage Chepe Villeda. José Villeda fundador y presidente de VRC Motocicletas junto a su esposa América de Villeda.

Motoshop VRC, se ha caracterizado por su espíritu competitivo desde el mismo día de su fundación, creando y patrocinando a corredores de alto nivel competitivo. Como lo menciona José en la entrevista con Publinews, le atribuye el éxito al trabajo en equipo que hace junto a su esposa, hijos y todas las personas que son parte fundamental de la marca.

América de Villeda y José Villeda. VRC Motocicletas inició en el año 1973, en la colonia La Florida de la Ciudad de Guatemala.

En 52 años, nunca han faltado las buenas y malas experiencias; sin embargo, su fundador mencionó que la perseverancia y el enfoque han sido claves para no perder el rumbo del éxito. José Villeda abrió las puertas del Museo Vintage Chepe Villeda para contar historias y plasmarlas en el recuerdo. Esto dijeron ambos en la entrevista:

Museo Vintage Chepe Villeda. José Villeda, presidente y fundador de VRC Motocicletas.

¿Cómo nació VRC Motoshop?

José: Iniciamos en el año 1973, en la colonia La Florida de la Ciudad de Guatemala y lo recuerdo como que si hubiera sido ayer, acá me acompaña mi esposa, mi ayuda idónea y junto hemos luchado para construir lo que es esto. Mi esposa, América, nunca me ha abandonado, desde que comenzamos, yo me fui al taller y ella a la venta de repuestos, atrás con los controles.

¿Recuerda el momento en que decidió arrancar este sueño?

José: Uno tiene sueños, pero esos sueños son pequeños. El mío era tener un taller, yo gastaba mucho tiempo en la reparación de mis motos de carreras, tenía conocimiento en mecánica por mis estudios. Con los amigos, teníamos un team de carreras y empecé a reparar esas motocicletas de motocross. De ahí salió la necesidad de tener repuestos y con ello la de importar.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos al comenzar y cómo los superó?

José: El mayor desafío fue la decisión de importar, acá había pocas empresas que se dedicaban a la importación; y eso fue mi motivación para seguir ese rumbo.

¿Cuál cree que ha sido la clave para que VRC se mantenga vigente durante 52 años?

José: Gracias a Dios hemos tenido un buen equipo de trabajo y la clave siempre ha sido el enfoque. Hacer equipos es una de las tareas más difíciles para los gerentes, cada cabeza es un mundo y cada quién piensa diferente.

América: Vivimos enamorados de las motos y somos apasionados con lo que hacemos, a cualquier hora siempre estábamos trabajando y no sentíamos el tiempo porque hacíamos lo que nos gustaba. Mis hijos también crecieron en este mundo de las motocicletas.

¿Cómo inicio su pasión por las motos?

José: De pequeño, ayudaba a mi papá porque en aquellos tiempos él era técnico de la Guardia Presidencial y fue motorista de presidentes, él iba en su motocicleta Harley y su sirena. Venían motos de Estados Unidos y él las armaba y esa pasión me la trasladó a mí, me recuerdo que las arreglaba, las ponía bien bonitas y las vendía.

América: Cuando nosotros empezamos nuestro noviazgo a los 12- 13 años él me iba a ver y recuerdo que todavía no le llegaban los pies al suelo, entonces tenía que poner los pies en una banqueta, recuerdo que ponía la sirena cuando pasaba para llamar mi atención. A mi también me gustaban las motocicletas desde mu pequeña.

¿Qué significa para usted ver a miles de personas confiar en VRC para movilizarse, trabajar o disfrutar la aventura?

José: Como todas las personas no llegamos a satisfacernos del todo, hoy en día han entrado grandes compañías con mucha inversión y vienen con todo. El mercado da para todos, como se lo comenté en una ocasión a mi hija, es bueno que surjan nuevas empresas, pues la competencia es lo que hace que yo me levante temprano a trabajar. Si no tuviera competencia yo me dormiría en mis laureles y andaría tranquilo, pero la competencia me incita a trabajar y competir con ellos.

América: A todos nuestros hijos les gustan las motos y estamos muy felices porque ya son parte de esto. Recuerdo que cuando venían los camiones a descargar, en nuestra sala habríamos las cajas y corríamos los sillones y todos ayudábamos a subir las cosas. En el primer nivel de la casa teníamos la tienda y el taller y arriba vivíamos nosotros.

Teníamos tanta ansia y emoción por ver lo que llegaba. Es bonito recordar eso, y verlo en lo que se han transformado nos recuerda que los inicios siempre son difíciles.

¿Qué valores cree que han sido el motor de VRC durante estos 52 años?

José: Trabajo duro, la pasión y la puntualidad. Siempre he peleado por inculcar la puntualidad, yo escuchaba cuando alguien le decía a una persona “pásese mañana por su moto” y resultaba ser mentira. Me gustan que las personas sean sinceras en el cumplimiento de su trabajo.

América: Para mí el servicio al cliente es importante y que se vaya siempre satisfecho porque por ellos existimos, hay que tenerlos en primer lugar dentro del negocio. Desde los inicios yo he visto la mano de Dios en todo lo que hacemos.

¿Cómo imagina el futuro de VRC Motocicletas en los próximos 10 años?

José: El mercado de motos va a seguir creciendo y por eso debemos evolucionar juntamente con el mercado, creo que va a ser un futuro muy bueno, solo depende de la administración y ejecución de la estrategia.

¿Qué mensaje le daría hoy a los jóvenes emprendedores que sueñan con crear algo grande?

José: Todos soñamos y hay que bajar esos sueños y ponerles objetivos, hacer un plan de acción de la situación que quieren trabajar. Tenemos que abrir un negocio para el futuro y crear un plan de acción por lo menos de cinco años. Solo así visualizaremos el éxito.

¿Algún mensaje especial que quiera compartir con todos los clientes, colaboradores y franquiciados que han formado parte del camino?

José: Estoy muy agradecido por su confianza y apoyo durante todo este tiempo. Gracias por esas franquicias que confiaron en el programa y se unieron, sin todos ustedes no habría sido posible, por supuesto sin dejar de lado el agradecimiento hacia Dios y mi familia que han sido pilar importante en mi vida.