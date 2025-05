El Porsche Panamera ha sido reconocido como el Best Performance & Luxury Car 2025 por el Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), un prestigioso galardón que destaca la excelencia en diseño, tecnología y desempeño en el segmento de alto lujo.

Periodistas expertas en automovilismo mundial premian al Porsche Panamera 2025 como el mejor auto de lujo

En su decimoquinta edición, este prestigioso galardón fue otorgado tras una evaluación exhaustiva por parte de 82 periodistas especializadas en automovilismo de todo el mundo, quienes destacaron la seguridad, eficiencia y relación calidad-precio del renovado sedán deportivo.

Periodistas expertas en automovilismo mundial premian al Porsche Panamera 2025 como el mejor auto de lujo

La tercera generación del Panamera destaca por:

Motores potentes : opciones V6, V8 biturbo e híbridos enchufables mejorados.

: opciones V6, V8 biturbo e híbridos enchufables mejorados. Suspensión Porsche Active Ride : combinada con dirección en el eje trasero para un manejo preciso y confortable.

: combinada con dirección en el eje trasero para un manejo preciso y confortable. Nuevo récord en Nürburgring: 5 segundos más rápido que su predecesor.

Periodistas expertas en automovilismo mundial premian al Porsche Panamera 2025 como el mejor auto de lujo

Este modelo, producido en Leipzig, Alemania, también incorpora un diseño refinado, mayor conectividad y un habitáculo centrado en el conductor, con equipamiento premium de serie. Su desempeño se evidencia en su reciente récord en Nürburgring Nordschleife.

“El Panamera combina sofisticación, tecnología y carácter dinámico, siendo un referente en su segmento”, destacó Monika Marroquín, jurado guatemalteca del WWCOTY.