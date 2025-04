Top Of Mind: Cementos Progreso en la mente y en una conexión profunda con el consumidor

Destacar en el Top of Mind, significa una ventaja que sólo se traduce en efectividad cuando se complementa con estrategias congruentes.

La revista Estrategias y Negocios celebra 10 años de estudio en alianza con Kantar Mercaplan y en su última edición presenta las Marcas Top Of Mind (TOM) de la década. Cementos Progreso fue galardonado como una de las marcas que se mantienen en la mente de los consumidores como una empresa responsable, con ética y valores que logran comunicarse a través de las acciones que ejecutan.

Destacar en el Top of Mind, significa una ventaja que sólo se traduce en efectividad cuando se complementa con estrategias congruentes para que el producto o servicio se convierta en algo relevante y la cultura organizacional de la empresa.

Marcas galardonadas. Top Of Mind.

Para Progreso la gente es lo más valioso y es prioridad su seguridad, bienestar, desarrollo profesional y personal. La confianza en los equipos de trabajo para que puedan alcanzar su máximo potencial es otra característica que la marca comunica.

Este año, la edición adquiere especial relevancia porque, al cumplirse 10 años de su realización ininterrumpida, fue posible hacer un análisis retrospectivo. De tal modo, logra una edición especial que incluye, por un lado, a las marcas que han superado la prueba del tiempo y reconoce como marcas de la década y, por otro, el TOM 2025.

Estar en el top de la mente del público, es un distintivo que las marcas logran con trabajo, dedicación y excelencia. Alcanzar esa condición significa pasar por acciones que van desde la inversión en branding a la presencia en la vida cotidiana de las personas.

Cementos Progreso. El estudio Top of Mind representa un indicador clave para conocer qué marcas están más presentes en la memoria de los consumidores.

El estudio Top of Mind representa un indicador clave para conocer qué marcas están más presentes en la memoria de los consumidores. Se basa en una consulta directa en la que se solicita a las personas mencionar espontáneamente la primera marca que recuerdan dentro de una categoría específica. En este contexto, alcanzar la cima del Top of Mind refleja no sólo visibilidad, sino también confianza y preferencia sostenida.

En el evento, Sofía Calderón, Gerente de Marca Regional de Cementos Progreso también fue condecorada por la revista como protagonista del mercadeo por su visión, creatividad e impacto estratégico, que han establecido nuevos estándares en la industria e inspirado crecimiento y excelencia. Lo cual es un referente para la marca y para el equipo de trabajo.

Analizar esta tendencia es clave para comprender qué empresas lideran sus segmentos y cómo evolucionan las tendencias de consumo en la región. En esta edición, los lectores encontrarán un auténtico GPS del branding en la región: conocerán a las Grand TOM (aquellas con más del 75% de recordación), Super TOM (entre 50% y 74%) y Advanced TOM (entre 35% y 49%); así como a las Marcas con huella regional y a las líderes por país y categoría.

Gustavo Rivera Gerente Regional de Mercadeo de Progreso. Para Progreso la gente es lo más valioso y es prioridad su seguridad, bienestar, desarrollo profesional y personal.

En ese contexto, Gustavo Rivera, Gerente Regional de Mercadeo y Creación de Valor Comercial de Cementos Progreso afirmó: “Todo lo que hacemos, no solo el equipo de mercadeo si no la empresa, es que trabajamos para estar cerca de los guatemaltecos para ayudarles a construir sus sueños. Nos encanta saber que piensan en nosotros cuando hablan de una marca que los representa”, concluyó.

Para este contenido y otros temas de interés visita la Revista Granito de Arena.