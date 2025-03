Nuevas tecnologías en la creación de contenido: Nathalie Stuhlhofer y su experiencia digital con el Galaxy S25 Ultra

Una sonrisa deslumbrante, un carisma que desborda naturalidad y un estilo único y elegante, la modelo y creadora de contenido Nathalie Stuhlhofer comparte un poco de su experiencia con las nuevas tecnologías y cómo las redes sociales se han convertido en su pasión desde hace algunos años.

Ya sea captar un hermoso atardecer de verano o tomar una fotografía con las amigas en un lindo spot, tu dispositivo se vuelve imprescindible para captar los buenos momentos y para Nathalie la cámara es una herramienta esencial en su rutina diaria. Las cámaras la aman y ella sabe posar al sonido del disparador como una habilidad innata.

Nathalie Stuhlhofer, creadora de contenido. La blogger adora que las personas la reconozcan en la calle y que le pidan fotografías.

Como algo básico destaca que su dispositivo debe contar con buena luz y calidad para que las fotografías o videos no pierdan las esencial de la realidad que está captando. El mundo de las redes sociales es estar en tendencias, en contacto con las audiencias y postear contenido original con el que los seguidores se puedan identificar de inmediato.

“El teléfono es la herramienta principal de cualquier creador de contenido y el Samsung Galaxy S25 Ultra me ha ayudado porque la herramienta de la Inteligencia Artificial (AI) me lleva a otro nivel y tiene diferentes funciones que me ayudan en la creación de contenido. Al final el resultado es espectacular”, resaltó Stuhlhofer.

¿Quieres empezar a crear contenido? Nathalie aconseja tener seguridad en lo que eres como persona y en tu trabajo. “Siempre habrá personas que van a criticar lo que haces y al final vas a encontrar tu nicho. Siempre va a haber personas que se van a apasionar contigo”, puntualizó la modelo.

Nathalie destacó tres funciones esenciales del Galaxy S25 Ultra a la hora de crear contenido: La resolución 4K, la herramienta de Nightography, funcionalidad del 5G y el estabilizador. “La resolución 4k y la HD hacen ver el video profesional y el enfoque automático ¡me facilita la vida!”, puntualizó.

Nathalie Stuhlhofer. “El teléfono es la herramienta principal de cualquier creador de contenido”.

En cuanto al Nightography la creadora de contenido menciona que parte de su rutina es asistir a eventos a toda hora, pero durante la noche en donde la iluminación no es tan buena tiene la opción de realizar cualquier toma y en automático la herramienta las enfoca con nitidez.

“La funcionalidad del 5G hace que no batalle subiendo mi contenido a las redes sociales, la velocidad de carga es impresionante. El S Pen también hace que pueda editar mis fotografías con más precisión”.

IMPULSO DE FUERZA

Las redes sociales te pueden ayudar a sobresalir pero también pueden afectar tu sensibilidad, al respecto Nathalie afirma: “En algún momento me han afectado los malos comentarios y es hora de saber quién es uno mismo, al final solo se crítica por lo que ven en redes sociales o lo que escuchan pero ni si quieran se dan el tiempo de conocerte a ti como persona, entonces vas desarrollando esa fuerza”.

“Como blogger adoro que las personas me reconozcan en la calle y que me pidan fotografías. Me encanta que las personas se identifiquen con mi contenido y me encanta saber que estoy haciendo un impacto en la gente. Por eso mi Galaxy S25 Ultra es indispensable en mi trabajo”, finalizó.