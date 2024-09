Miraflores, Oakland Place, Portales y Naranjo Mall ofrecen el segundo ‘Mega Sale’

Los centros comerciales Miraflores, Oakland Place, Portales y Naranjo Mall desarrollan el segundo ‘Mega Sale’ del año con descuentos de hasta 75%, ofertas imperdibles, actividades para toda la familia y promociones exclusivas.

La ‘Mega Sale’ comienza este viernes 27 y terminará el domingo 29 de septiembre. Habrá descuentos de hasta el 75% y una gran variedad de actividades. Esta es la oportunidad perfecta para que los guatemaltecos se preparen para las fiestas de fin de año y encuentren productos increíbles a precios inigualables.

“Los invitamos a que no se pierdan la oportunidad de prepararse para las fiestas de fin de año con los mejores descuentos y una experiencia de compra única en los centros comerciales de Spectrum”, finaliza Natalia Barleta.

En un comunicado se informó que “los cuatro centros comerciales de Spectrum ofrecerán a los invitados más de 450 marcas de moda, tecnología, gastronomía y entretenimiento, en donde podrán disfrutar de promociones exclusivas en una amplia gama de productos”.

El ‘Mega Sale’, conocido por sus ofertas impactantes, busca facilitar las compras navideñas anticipadas, permitiendo a los compradores adelantarse a la temporada de fin de año y aprovechar las mejores rebajas del mercado.

Revisa las actividades

Miraflores

Durante los tres días del Mega Sale, Miraflores ofrecerá actividades interactivas y promociones exclusivas:

Rctividadesnta tus facturas por un consumo mayor a Q200 y disfruta de deliciosas golosinas (disponible los tres días de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.), ubicado en el segundo nivel, a un costado de San Martín.

• Jump & Score: Presenta facturas por un consumo mayor a Q1,000 y participa para ganar increíbles premios (de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. durante todo el fin de semana), ubicado en Planta Baja.

• Viernes 27 de septiembre: Disfruta de entretenimiento en vivo con mimo Yakko, un caricaturista y un mago, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en Plaza Central, seguido por un concierto de Andy Barrios en El Parque de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

• Sábado 28 de septiembre: Más sorpresas con un caricaturista y un mago en diferentes horarios, y música en vivo con Camila Micheo de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. en El Parque.

• Domingo 29 de septiembre: Finaliza el Mega Sale con la presentación de Sofi Miranda de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

• Participa para ganar Q5,000 en compras en Miraflores registrando tus datos en el enlace del evento o en los códigos QR que encontrarás en distintos puntos del mall.

• Los tarjetahabientes de Banco Industrial disfrutarán de beneficios en el Lounge de café al presentar sus facturas por compras mayores a Q1,000.

Oakland Place

El Mega Sale en Oakland Place llevará la experiencia de compras a otro nivel, con actividades exclusivas y sorpresas para los invitados:

• Experience Lounge: Relájate en un exclusivo lounge VIP y participa en una prueba de personalidad para recibir una sorpresa personalizada. Presenta facturas por un mínimo de Q1,000 (no acumulables) y disfruta de esta experiencia, mientras que los usuarios de tarjetas Banco Industrial (BI) tendrán acceso a un coffee shop gratuito.

• Ring for a Champagne: Toca el timbre y recibe una sorpresa personalizada al presentar facturas por Q800 (con tarjetas BI por Q700). Esta actividad se llevará a cabo en Rooftop.

• Bocata: Música en vivo, cócteles y descuentos exclusivos en Bocata Shop durante todo el fin de semana.

• Sunday Funday (29 de septiembre): Celebra el Día del Niño con actividades especiales y un show de magia a las 2:30 p.m. en Oakland Park.

Naranjo Mall

Naranjo Mall ofrecerá una experiencia espectacular con música en vivo, sorpresas y más:

• MegaBeat: Disfruta de música en vivo en la plaza central. The Last Breakfast abrirá el evento el viernes a las 6:00 p.m., seguido de The Rubber Soul el sábado a las 5:00 p.m. y el cierre el domingo con Old School a las 4:00 p.m.

• MegaDice: Por cada factura de Q700 en adelante, los invitados podrán participar en el emocionante juego de lanzar un dado gigante para ganar increíbles premios como televisores, electrodomésticos, gift cards, y mucho más. Los tarjetahabientes de Banco Industrial tendrán doble oportunidad de ganar.

• MegaSweet: Degusta snacks de cortesía durante todo el fin de semana.

• MegaWin: Participa para ganar Q5,000 en compras llenando tus datos en el enlace del evento.

Portales

Portales ofrecerá experiencias emocionantes con actividades para toda la familia, además de promociones especiales en sus tiendas:

• Música en vivo: ¡Revive la nostalgia con los mejores covers de los años 90! Disfruta de esta presentación el sábado y domingo a las 3:00 p.m. en la plaza principal.

• Jackpot: ¡Gana al instante! Presenta tu factura por Q750 o más y juega al jackpot para llevarte uno de los 1,000 premios, que incluyen electrodomésticos, gift cards, cupones y artículos promocionales. Además, al pagar con tarjetas Banco Industrial, tendrás doble oportunidad de ganar.

• Faceables y Giftcard: Captura momentos únicos en nuestros divertidos faceables, comparte tu foto en redes sociales y participa para ganar una gift card de Q1,000 en tu tienda favorita.

• Sorpresas ocultas: Durante tu recorrido de compras, busca los códigos QR escondidos, ingresa tu información y ¡participa para ganar Q1,000 en tus tiendas favoritas!

Horarios Especiales del ‘Mega Sale’:

Viernes 27 y sábado 28 de septiembre: De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo 29 de septiembre: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.