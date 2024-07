Geely inaugura su segunda sala de ventas en zona 10 de Guatemala

La empresa automotriz sigue consolidando su posición en el mercado guatemalteco con una sala moderna de ventas.

En el marco de la celebración de su primer aniversario en Guatemala, Geely reafirma su compromiso de ofrecer vehículos de alta calidad y tecnología avanzada a los consumidores guatemaltecos.

Inchcape celebra aniversario de Geely con una segunda sala de ventas

“La marca nace en Guatemala el año pasado, nuestro primer punto de ventas fue en Majadas 11, y con el ánimo de expandirnos y brindarle al público guatemalteco más opciones, estamos aperturando otra sala en zona 10″, informó Rodrigo Girón, Brand manager de la marca Geely Guatemala.

El ejecutivo contó que la marca nació en 1997 y es una empresa privada, de origina chino y conforme ha pasado el tiempo se ha desarrollado para innovar, por lo que empresa al crecer empezó a adquirir varias marcas, entre ellas Volvo”, detalló.

Con el objetivo de ayudar a los guatemaltecos a elegir el auto ideal que se adapte a s bolsillo y a sus necesidades, la sala no solo contará con los autos de exposición, sino con un equipo de ventas altamente capacitado y con mucha experiencia en el campo automotriz.

“Hicimos un análisis de mercado y trajimos a Guatemala los cuatro modelos que son los cuatro modelos que consideramos que son los más apetecibles y que pueden ayudar al pueblo guatemalteco en su día a día”, manifestó Girón.

Inchcape y Geely están comprometidos a brindar movilidad sostenible y de alta calidad para cada necesidad.

Si estás interesado en conocer estos excelentes autos, visita la sala de ventas zona 10, ubicada en la 20 calle 10-91, zona 10, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 3:00 pm.

También puedes visitar la sala de ventas del centro comercial Vía Majadas, en la 6ª. calle 26-50, zona 11, locales 5A y 5B, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, los sábados de 10:00 am a 6:00 pm, y los domingos de 10:00 am a 2:00 pm.

Puedes visitar su sitio web en www.geely.com.gt o contactarlos a los teléfonos 2316-8300 y WhatsApp 5307-0040.