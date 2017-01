Los productores de "La Guerra de las Galaxias" anunciaron que no consideraban crear un doble digital de Carrie Fisher en los próximos episodios de la saga galáctica.

Carrie Fisher, fallecida el mes pasado como resultado de un paro cardíaco, había vuelto a encarnar en "Episodio VIII", cuyo rodaje se terminó a finales de julio, a su personaje de la princesa Leia, que marcó su carrera y su vida.

"Episodio VIII", cuyo estreno está previsto para finales de año, será la última en la que figurará la actriz, señaló en un comunicado Lucasfilm (Disney).

"Queremos asegurar a nuestros fans que Lucasfilm no tiene ningún proyecto de recrear digitalmente el papel de Carrie Fisher como princesa Leia o general Leia Organa", reiteraron los productores, mientras que el "Episodio IX" es esperado para 2019.

"Carrie Fisher fue, es y será siempre un miembro de la familia Lucasfilm. Ella fue nuestra princesa, nuestra general y, más importante, nuestra amiga", afirmaron. Y añadieron: "Todavía nos duele su pérdida".

La última cinta derivada de la saga, "Rogue One", estrenada recientemente, utilizó una tecnología informática para revivir digitalmente el actor británico Peter Cushing, que murió en 1994, en el personaje de Gran Moff Tarkin, que encarnó en la primera entrega de la serie en 1977, así como a una joven princesa Leia.

Carrie Fisher fue hija del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds, parte de su carrera de actriz también fue escritora, publicando un total de 4 obras de ficción y 3 en otros temas más personales:

Libros publicados de Carrie Fisher

1987 Postcards from the Edge

1990 Surrender the Pink

1993 Delusions of Grandma

2004 The Best Awful There Is

2009 Whisful Drinking

2012 Shopaholic

2016 The princess Diarist