Finalmente, y tras alcanzar las 9 horas con 36 minutos y 10 segundos, Hobbs lo consigue. De acuerdo con lo que se ve en el video, el número máximo de filas que puede alcanzar el programa es 1 millón 48 mil 576.

"Estoy cansado, hambriento, me duelen las manos, lo cual es muy triste, ¡pero lo logré! No lo recomiendo. Por favor, no lo hagan", concluye Hobbs.