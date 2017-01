Nuestras conversaciones muchas veces giran alrededor de lo que vemos a diario, ya sean memes, noticias, fotos y cuanta cosa se nos ocurra compartir en la red y gracias a ello es que podemos clasificar a ciertos usuarios que nos divierten, informan y algunas veces también nos desesperan, a continuación algunos de ellos.

La esposa que habla a través de memes

Se sienten identificadas con todo tipo de postales o memes con indirectas hacia los cónyuges constituyendo una forma de desahogo, generalmente acompaña las imágenes con comentarios como: ¡Es cierto! , ¡La pura verdad!

Los crédulos e ingenuos

Comparten artículos sobre la cura del cáncer y los milagrosos efectos del bicarbonato en la salud, tampoco pueden pasar por alto los “likes” a las peticiones para que alguna organización regale dinero para la operación que salvará la vida de algún niño enfermo. En esta categoría también se encuentran los que comentan y comparten publicaciones para ganarse un auto del año o el último smartphone que salió al Mercado.

Los religiosos

Siempre citan alguna referencia bíblica, envían o solicitan oraciones y bendiciones, comparten postales de Jesús o de la Virgen María. ¿Estaremos más cerca del tiempo donde existan iglesias o religiones basadas enteramente en Facebook?

Los que adoran a sus mascotas

Perros o gatos, sus muros están repletos de fotos de sus perrijos o gatijos en poses ingeniosas, incluso les crean historias divertidas como si las mascotas hablaran. Se sienten identificados con las asociaciones pro vida animal y en algunos casos han decidido convertirse en veganos para evitar el sentimiento de culpa.

Los Coelibers

Estos usuarios comparten fotos de Paulo Coelho con frases motivacionales del autor, o no necesariamente de el ☺. Suelen copiar y pegar frases de optimismo y de agradecimiento a la vida, existe también una mezcla de este tipo junto con los religiosos.

Los amorosos… exagerados

Parejas que se intercambian mensajes en los muros manifestando su amor incondicional o felicitándose por los 5 meses, 5 días, 5 horas y 5 minutos que tienen de haber iniciado su relación, generalmente van acompañados de epítetos cariñosos e imágenes del mismo tipo, también fotos de ambos y por si eso fuera poco, con filtros de snapchat. También entran en este grupo los usuarios que profesan amor desmedido por todo el mundo y expresan su felicidad, apoyo y cariño en los muros de todos los demás, nunca falta una tía, hermana, abuelo o amigo que desborda amor empalagoso en cada publicación o comentario.

Los foodies

No pueden comer tranquilos si no publican fotos de lo que comen o beben, muchos de ellos cocinan y se esmeran por presentar sus creaciones de la forma más elegante o vanguardista posible, así fueran huevos revueltos con chorizo y frijoles. No falta al que se le quema el agua en la estufa pero tiene la necesidad imperiosa de compartir cuanta receta o video de cocina pasa por su muro.

Los chistosos

Todos tenemos un amigo que no pasa un día sin publicar o compartir un “meme”, una frase chistosa, un video de “fails” o simplemente un comentario gracioso sobre el tema de moda. Los hay en todas las tonalidades, desde los vulgares de hueso colorado hasta el que solo chistes blancos se sabe. Pero sin duda nos dibuja una sonrisa encontrarlos en nuestro “timeline”.

“Like” y te etiqueto

Está moda va acompañada de “comenta y te agrego” son usuarios que su meta principal es tener la mayor cantidad de contactos en FaceBook, les fascina llamar la atención con “selfies y comentarios cariñosos como “hola linda”, “hola guapo”.

Adictos al #hashtag

#Hace #algunos #años #se #empezó #a #utilizar #el #hashtag #para #marcar #tendencias #y #poder #seguirlas #fácilmente, #en #FaceBook #muchos #no #saben #utilizarlo #y #abusan #de #la #práctica, #¿#los #han #visto#?

Los que confunden Google con Facebook

Cuántas veces hemos visto preguntas en FaceBook de nuestros amigos e inmediatamente vamos a Google a buscar la respuesta y luego se la copiamos sin más, bueno estos son usuarios que todo lo quieren fácil y nosotros contribuimos a su pereza.



¿Qué les parece esta compilación?¿ Creen que nos faltan algunos?