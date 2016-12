Dejah Hall es la mujer de Arizona, Estados Unidos, quien hace cuatro años era una adicta a la heroína y metanfetaminas.

De acuerdo con un video publicado por la cadena ABC15, de esa ciudad, la mujer de 26 años empezó su adicción a los 17 años con pastillas médicas, a los 20 probó heroína y luego mentanfetaminas.

"Cada día era peor y mi familia lo sabía. Nadie podía ayudarme. Hasta 2012 cuando vi a mi abuelo", relató Hall en entrevista con ABC15.

Sin embargo, algo que pasó en 2012 la transformó, ya que ese diciembre fue a visitar a su abuelo, quien le pidió que dejara las drogas.

"Se lo prometí y no cumplí. Ese día me arrestaron por posesión de drogas y en prisión me enteré de la muerte de mi abuelo. Fue terrible. Corrí al baño y me miré al espejo diciendo: 'Dios si de verdad existes ayúdame, ya no quiero seguir así'. Ahí prometí que nunca más me iba a drogar y lo he cumplido por cuatro años", añadió.

Ahora, Dejah celebra haber dejado las drogas y ahora sonríe para los selfies y vive tranquilamente con su bebé y su novio.

Para celebrar su transformación y cambio de vida, publicó unas fotos donde muestra los distinta que luce ahora.

"La mujer de la izquierda soy yo completamente drogada. Era terrible y probé de todo progresivamente. La parte inferior izquierda fue el 12-6-12, cuando fui arrestada y ese día también me rendí ante Dios. La de la derecha también soy yo, 4 años después de estar limpia de las drogas", escribió en la publicación de Facebook.

