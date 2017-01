Ocho nuevas series llegan a Netflix durante este mes, mientras que otras 4 estrenarán temporadas. Revisa esta lista y anota tus preferidas.

SERIES

1 de enero

American Crime – Temporada 2

Fleming: The Man Who Would Be Bond

2 de enero

Shadowhunters: The Mortal Instruments – Temporada 2

4 de enero

Downtown Abbey – Temporada 6

5 de enero

The Shannara Chronicles – Temporada 1

6 de enero

One day at time – Temporada 1

13 de enero

Una serie de eventos desafortunados – Temporada 1

Historia de un clan – Temporada 1

17 de enero

DC’S Legends of Tomorrow – Temporada 1

18 de enero

You Me Her – Temporada 1

20 de enero

Frontier – Temporada 1

24 de enero

Terrace House: Aloha State – Temporada 1 parte 1

27 de enero

Degrassi: Next Class – Temporada 3

PELÍCULAS

1 de enero

The Wind Rises

Hurricane Bianca

Mercy

4 de enero

The Choice

6 de enero

A golpe de monedas

13 de enero

Clinical

14 de enero

Estar o no estar

15 de enero

Hermosa y peligrosa

20 de enero

Take the 10

27 de enero

iBoy

DOCUMENTALES

1 de enero

To Be A Miss: Los entretelones de los concursos de belleza en Venezuela

10 de enero

Jim Gaffigan: Cinco: Especial de comedia

7 de enero

Deepsea Challenge: El viaje submarino del director James Cameronn en marzo de 2012.

Contenido para niños

6 de enero

Tarzan and Jane – Temporada 1

10 de enero

Somos las Lalaloopsy – Temporada 1

18 de enero

Turbo

20 de enero

Voltron: El defensor legendario – Temporada 2

27 de enero

¡Kazoops! – Temporada 2

27 de enero

Home: Las aventuras de Tio y Oh – Temporada 2