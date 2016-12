¿Dejar de fumar es tu propósito de Año Nuevo? Aprende a vapear

Se acerca el fin de año y entre los propósitos de muchas personas se encuentra el deseo de dejar de fumar . No es una tarea sencilla, pero en Guatemala se ha lanzado un producto que puede facilitar esta resolución. Se trata del Vype ePen , un vaporizador con cartuchos de e-líquido en tres sabores.

¿En qué se diferencia Vype de los cigarrillos?

Es un vaporizador con un sistema eletrónico que administra nicotina. Es 95% menos dañino que los cigarrillos convencionales. Reduce el riesgo de manera considerable. Es una opción ideal para una persona que esté buscando dejar de fumar.

Está respaldado por British American Tobacco con altos estándares de calidad. Actualmente en el mercado encontramos cigarrillos electrónicos, no vaporizadores. Muchos se compran, se consumen y se desechan. Vype no se desecha, se recarga con los diferentes sabores.

Usualmente los cigarrillos electrónicos tienen una forma más parecida a un cigarro, mientras que el ePen de Vype es totalmente distinto. Es un sistema fácil de usar y no derrama líquido de las cápsulas al momento de intercambiarlas.

Algo importante es que al vapear no se daña al vecino porque no produce humo. No es un producto derivado de tabaco.

¿Es económico?

Es una opción mucho más económica. Vapear es más accesible que fumar y consumir tabaco, ya que cada cápsula equivale hasta por dos cajetillas aproximadamente (cada empaque trae tres cápsulas).

Vype puede ser un regalo ideal también para algún familiar, amigo o persona cercana a quien se le desee apoyar para que deje de fumar.

¿Cómo ha sido recibido Vype en el mercado?

Muy bien, arriba de lo que teníamos proyectado y esperamos que siga así. Hemos hecho activaciones en centros comerciales y otras actividades. A las personas les ha encantado. Es una alternativa para minimizar los riesgos del tabaco y por eso ha sido bien recibido.