Cuidados básicos y todo lo que debes saber de los minipigs en Guatemala

¿Qué pueden comer y qué no?

Desde pequeños comen un poco menos, pero a partir de los 4 meses comen 3 tazas al día: concentrado, fruta y verdura. Lo que más les gusta es el tomate, pero pueden comer de todo. Y el concentrado es de conejo ya que los demás tienen hormonas de crecimiento y pueden engordar un poco más de lo normal.

Su piel es muy sensible, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener?

Si lo saca a caminar mucho tiempo bajo el sol o si se lleva al puerto se recomienda aplicarles crema humectante para que no se le reseque la piel. El protector solar ayuda, pero no tanto como las cremas. Se deben bañar cada 15 días o una vez al mes, con shampoo para perro.

¿Qué vacunas necesitan?

Deben vacunarse con Ivermectina una vez al año. Como son caseros y no suelen salir solos a la calle, tienden menos a tener problemas de salud o enfermedades contagiosas, como los perros o gatos. Pueden tener una sarna en la piel si no se les cuida o no se limpian cada cierto tiempo. Al comprarlos, les recomendamos un veterinario al que pueden acudir por cualquier situación.