En Guatemala la cantidad de personas que práctican este deporte se ha incrementado en los últimos años y es común encontrarse calles cerradas los domingos por la mañana con alguna carrera en proceso. No solo en la ciudad, esta práctica también está tomando fuerza en el interior del país.

En esta oportunidad presentamos las experiencias y motivaciones de algunos amantes de este deporte muy popular en nuestro país en los últimos tiempos.

Amilcar Montejo

41 años, Cronista del #TráficoGT en Ciudad de Guatemala, su carrera preferida es la 21k Desafío de lava

¿ Cuándo y cómo empezaste a correr ?

“Empecé desde los 30 años pero con mayor ímpetu hace 4 años cuando una bala me partió el peroné, solo quería recuperarme y demostrarle a quien me hizo daño que Dios es grande y que tenía un propósito para nuestras vidas: ser testimonio de cambio y fe.

Tengo un trabajo con mucha presión y el deporte, en este caso trotar y correr, es un momento que le dedico a mi espacio personal, donde analizó los compromisos que adquiero, paso a paso, metro a metro, la autocrítica evidencia mis acciones. El deporte es para mejorar la salud, también es el momento oportuno para reflexionar lo que hacés y decís.”



Ana Cecilia Zuleta

44 años, ingeniera en sistemas, carrera preferida la media maratón de Cobán, empezó a entrenar en 2014 en un reto de Maratón Guate de correr 5 kilómetros diarios durante el mes de abril.

¿ Qué consejo ofreces para los que empiezan ?

“Si nunca han corrido y quieren empezar a hacerlo que sea sin prisas pero constantes, en un principio intercalen cuadras trotando y cuadras caminando, de esa forma aumentarán la resistencia. Hidratarse adecuadamente es una clave para poder incrementar las distancias, comer sanamente, descansar, iniciar con ejercicios de calentamiento previo a iniciar el entrenamiento y al finalizar realizar el estiramiento correspondiente, eso ayudará a evitar lesiones. Si tienen una condición de salud que requiera atención, lo mejor es consultar con el médico antes de iniciar con este deporte. No se comparen con otras personas, cada uno debe correr a su ritmo”.

Erwin Roberto Camposeco



52 años trabaja como Auditor Interno en el Banco de Guatemala, empezó en este deporte hace 5 años, carrera preferida por su altimetría la 21k en la finca La Azotea en Jocotenango, Antigua Guatemala.

¿ Cuándo y cómo empezaste a correr ?

“Primero empecé a ir al gimnasio por razones de salud, ya que padecía de lumbago en la espalda por mi trabajo de escritorio y ya no estaba jugando fútbol como siempre lo había hecho, por lo que empecé haciendo un poco de carrera en las bandas, luego seguí haciendo las clases de spinning que de verdad me ayudaron mucho a mejorar mi condición física, ya que luego de varias clases ya hacía muy bien las rutinas de 45 minutos. Luego, empecé a salir a correr hacia el hipódromo o hacia el obelisco, estos recorridos son recuerdos especiales de mis primeras carreras en el asfalto, actualmente también hago algo de pista en el estadio Doroteo Guamuch o vueltas con subidas en la Ciudad Olímpica. Como resultado de todo esto, llevo realizando desde hace 3 años medias maratones y en este año pude correr mi primera maratón en la ciudad de New York.

