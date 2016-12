Hoy se cierra el año para los corredores o "runners" con la última carrera, la San Silvestre. La 59 edición de este tradicional evento deportivo, que tiene como peculiaridad que muchos de sus participantes corren disfrazados, se realizará desde el Doroteo Guamuch Flores.

Sin embargo, si no participas, podrás estar pendiente de las calles y cierres viales tras el paso de la competencia.

Publinews conversó con algunos de estos entusiastas deportistas que nos contaron algunas de sus anécdotas.

Sergio Dávila

45 años, se dedica a la venta de servicios internacionales de telecomunicaciones, sus carreras preferidas son la Media Maratón de Cobán y los 21K de la Municipalidad de Guatemala, también las maratones de Nueva York y Berlín.

¿Cuál ha sido tu mejor momento corriendo?

"Es difícil escoger uno en particular, en orden cronológico se me ocurren tres, mi primera media maratón que fue en Cobán 2010, luego mi primera maratón que fue Nueva York en 2013 y recientemente mi mejor marca que fue en Chicago 2016. Realmente el mejor momento incluye todo el proceso que concluye con la carrera, habiendo pasado por un período de entreno de unas 14 a 16 semanas".

Heidi Caballeros

Tiene 28 años y empresaria de tecnología. Su carrera preferida la 21K de Esquipulas, la media maratón de la familia. Empezó a correr hace 3 años en noviembre de 2013 como parte de una rutina en el gimnasio.

¿ Cuál ha sido tu mejor momento corriendo ?

"En el 2,014, siendo mi primer año como corredora, en una competencia local de 10k, se presentó a competir una corredora élite veterana y desde el inicio de la carrera se colocó atrás de mi, faltando unos 2 kilómetros me dejó, pensé por un momento que me ganaría pero hice un gran esfuerzo y logré alcanzarla faltando 400 metros para la meta y en un sprint final le pude ganar".

Julieta Camposeco de Miranda

48 años, empleada bancaria, carrera preferida la 21K de la Municipalidad de Guatemala, se inicio en esta disciplina hace 5 años motivada por su esposo, entrena 3 días por semana sumando aproximadamente 3 horas con 45 minutos.

¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil corriendo?

"Cuando se me presentó un dolor en la planta del pie derecho de la pierna que me habían operado hace muchos años por ruptura total de tendón de Aquiles , fui tratada por un especialista que me me recomendó descansar del entrenamiento por un mes también utilizar plantillas especiales para correr.

Elsa Mendoza de Quinonez

60 años, comenzó a correr a la edad de 15 años, siendo la primera mujer en correr en pista 5,000 metros planos, después incursiona en las carreras de fondo, donde solo participaban hombres y en 1975 gana la primera carrera de Cobán, de 21 kms, la cual gano también en 1980. Su competencia preferida fue la San Silvestre por la cantidad de participantes y también el Ascenso a Los Cuchumatanes por la belleza del lugar.

Fue una fondista destacada habiendo ganado en dos oportunidades la carrera de 21 kms Max Tott y también gano 2 veces la carrera San Silvestre, se especializo posteriormente en la carrera de fondo el Maratón de 42 kms, habiendo ganado 2 competencias La Vuelta al Lago y El Maratón de la Ciudad de Guatemala, fue seleccionada nacional en varias oportunidades y participo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en República Dominicana.

Sus últimas competencias fueron el Ascenso a Los Cuchumatanes, La Copa Cabro en Quetzaltenango y la Atanzio Tzul en Totonicapan en las cuales ocupo el primer lugar en las 3 carreras.

¿Cuál es tu consejo para los que empiezan ?

"Para las personas que empiezan a correr, les aconsejo que primero se hagan una evaluación con un entrenador calificado para ver cual es su potencial, si son distancias cortas o de fondo, luego tener un plan de entrenamiento para ir mejorando poco a poco y que se puedan hacer las evaluaciones correspondientes para ver los avances logrados, además hacerse un chequeo medico y contar con los implementos adecuados para la practica del atletismo.

Ahora se ha puesto de moda el running a nivel mundial y que mejor que hacerlo tomando en cuenta que es un deporte al aire libre que podemos disfrutarlo en compañía de amigos y de familia".