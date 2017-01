Durante enero y febrero de cada año, se realizan las ceremonias de premios mas importantes que reconocen a todos los destacados en el campo cinematográfico durante el ultimo año.

Cada una, lleva un proceso previo de selección de nominados que son dados a conocer días antes, para pasar posteriormente a una votación entre los responsables de cada organización, y finalizar con la premiación en la fecha indicada.

A continuación presentamos las fechas de los premios de cine más importantes:

PREMIACIONES ENERO 2017

04 - Writers Guild Awards (WGA) (Nominaciones)

05 - Art Directors Guild (ADG) (Nominaciones)

08 - Golden Globes (Ceremonia de premiación)

10 - Producers Guild of America (PGA) (Nominaciones)

10 - British Academy of Film & Television Arts - BAFTA (Nominaciones)

11 - Make-Up Artists and Hair Stylists Guild (Nominaciones)

12 - Directors Guild of America (DGA) (Nominaciones)

12 - Costume Designers Guild (CDG) (Nominaciones)

23 - Razzie Awards (Nominaciones)

24 - 89th Academy Awards (Oscar) (Nominaciones)

25 - Premios César (Nominaciones)

28 - Screen Actors Guild (SAG) (Ceremonia de premiación)

29 - Producers Guild of America (PGA) (Ceremonia de premiación)

29 - Festival de Sundance (Ceremonia de premiación)

PREMIACIONES FEBRERO 2017

04 - Directors Guild of America (DGA) (Ceremonia de premiación)

04 - Premios Goya

07 - Visual Effects Society (VES) (Ceremonia de premiación)

11 - Art Directors Guild (ADG) (Ceremonia de premiación)

11 - Oscars científicos

12 - British Academy of Film & Television Arts - BAFTA (Ceremonia de premiación)

18 - Cinema Audio Society (CAS) (Ceremonia de premiación)

19 - Writers Guild Awards (WGA) (Ceremonia de premiación)

19 - Make-Up Artists and Hair Stylists Guild (Ceremonia de premiación)

19 - Palmarés del Festival de Berlin

21 - Costume Designers Guild (CDG) (Ceremonia de premiación)

24 - Premios César (Ceremonia de premiación)

25 - Razzie Awards (Ceremonia de premiación)

25 - Independent Spirit Awards (Ceremonia de premiación)

26 - 89th Academy Awards (Oscar)