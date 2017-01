Steve Jobs no permitía que sus hijos se acercaran a los iPhone

Por muy increíble que parezca, el visionario empresario de Apple, Steve Jobs, no dejaba que sus hijos usaran iPhone o iPads mientras estuvo vivo. De acuerdo a una publicación de "The New York Times", fue el reportero Nick Bilton quien platicó con Jobs y quien reveló recientemente fragmentos de la entrevista. "Ah…, entonces, ¿sus hijos deben amar el iPad?", preguntó el periodista. "Nunca lo usaron. Limitamos la cantidad de tecnología que nuestros chicos pueden usar en casa", aseguró Jobs. El...