Trabaja en el mismo Call Center desde que tiene 16 años. Llegó a trabajar unos meses en sus vacaciones y nunca más se fue. Sus ingresos han sido los eran suficientes para vivir tranquilamente, además de sentirse cómodo en su lugar de trabajo, es un colaborador fiel y responsable.



Un día, ordenando su escritorio, se cae un llavero de cuero artesanal que no había visto en años, a pesar de ser obsesivamente ordenado.



Al contemplarlo, se da cuenta que dentro del llavero, había atascada una hoja de papel, doblada en 16 partes iguales.



En el papel decía: “Mis objetivos para el 2010”

- Meterme a la maestría

- Ir al gimnasio 4 veces por semana

- Comenzar mi propio negocio

- Viajar una vez al año…



Se quedó asombrado mirando el papel. La coincidencia de haber encontrado ese papel después de 7 años de haberlo escrito lo hizo pensar. Sin embargo, lo que le dolió, fue que sus planes de ayer seguían siendo prácticamente los mismos de hoy.



¿Cómo había podido dejar pasar tanto tiempo sin darse cuenta de que estaba inmerso en una zona cómoda, tan cómoda que llevaba los últimos 10 años, haciendo exactamente lo mismo?



Quizás no basta pensar únicamente en los objetivos anuales, quizás se necesita cambiar la estrategia y hacer una lista escrita de lo que sueña lograr en los próximos años.



Si tú tampoco logras ni el 20% de tus objetivos anuales, o quisieras tener un primer acercamiento a un plan de vida, esta técnica a largo plazo puede funcionarte.



Esta visión estratégica personal, a largo plazo, tiene múltiples beneficios a nivel personal, familiar y profesional, por ser un ejercicio mental y de toma de decisiones bastante potente



Te ayudará a enfocarte en lo importante y no solo en lo urgente y, por ende, tomarás mejores decisiones que se basarán en cómo sueñas tu futuro ideal.



Piensa: ¿qué quisieras vivir de aquí a 2, 5, 7 años? Puedes comenzar por el más próximo, o por el más lejano, como te sientas más cómodo.



Imagínate por un momento que estás en el año 2021, y trata de visualizarte, ¿qué habrás logrado en estos últimos 4 años?



Ahora, toma una hoja de papel y anota cada sueño, meta, anhelo o visualización de tu futuro, que pase por tu mente, y en cada una de las áreas de tu vida: personal, laboral, familiar, educacional, económica, espiritual, hobbies, viajes, etc.



Independiente de los años que elijas planificar, el hecho de ponerte en la situación de responder qué quieres vivir en los próximos años de tu vida será el verdadero aprendizaje que te dará el ejercicio.



No es un ejercicio fácil, sobre todo de llevarlo a cabo y cumplirlo a conciencia. Sin embargo, el definirlo y escribirlo en una hoja de papel será el compromiso que harás contigo mismo y con tu futuro.



Vivirás tu vida enfocada en tus sueños, tus anhelos, y todo lo que te motiva.



Vive el día a día, con el objetivo de lograr el futuro que quieres, y no porque te toca. Vive el hoy, enfocado en lo que lograrás mañana. @paorivano