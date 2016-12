Sentados junto con el árbol navideño que adorna la sala principal de la Casa Presidencial, el mandatario Jimmy Morales y la primera dama, Patricia Marroquín, nos cuentan sus anécdotas de la época de fin de año. Durante la cena navideña de la familia presidencial no pueden faltar los tamales. “Somos tamaleros”, afirma el mandatario. “Eso sí, sin pasas, Tampoco me gustan con ciruelas. No me agrada la combinación de lo dulce con lo salado”, añade. “Mi abuela, doña ‘Meches’, cocinaba los tamales,...