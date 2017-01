La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling aseguró que pedirá que le sea retirado el antejuicio, tras la solicitud que hiciera el Ministerio Público (MP) quien la señala de tráfico de influencias a favor de su hijo quien es procesado en el caso caso IGSS-Pisa.

“Voy a pedir que me quiten el antejuicio en la Corte y en el Congreso” dijo la magistrada Stalling en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Stalling dijo que aún evalúa la posibilidad de renunciar a su cargo de magistrada. “Nunca tomo decisiones precipitadas” y agregó que tiene que analizar las implicaciones de su posible dimisión.

Marvin Flores de Acción Ciudadana y el vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Jordán Rodas, coincidieron en que ella tiene que renunciar al cargo.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP Juan Francisco Sandoval sostuvo que el audio donde conversa con el juez que la denunció, Carlos Ruano Pineda, sirve para documentar el posible hecho delictivo.

Sandoval cuestionó el hecho que la magistrada tuviera conocimiento del caso donde es procesado su hijo Otto Molina Stalling. Ella respondió que eso debe a que los abogados que lo defienden le han dado copia del expediente.

Insiste en su inocencia

“Me considero una persona ética, no cometí ninguna arbitrariedad” insistió la magistrada al afirmar que ella no presionó al juez sino que solo le indicó que tenía que tomar las decisiones de la mejor manera.

Ella cuestionó que la reunión, a la que ella reitera que no convocó, fue el 21 de agosto, pero el juzgador siguió hasta comenzar el juicio el 11 de octubre de 2016. Stalling dijo que no entendía por qué Ruano Pineda no renunció si ya no quería continuar con el caso.

“Me voy a someter al debido proceso y que sea un juez quien revise lo que pasó”, afirmó la magistrada.

Expresan preocupación

Para el jefe de la Feci Stalling se está “aferrando” al cargo. Estimó que es “alarmante” el hecho que un magistrado le dé a un juez su teoría acerca de un caso. Acerca de las consecuencias, dijo que el juicio IGSS-Pisa se tendrá que reiniciar.

El vicepresidente del CANG opinó que aunque se entiende el sentir como madre que le expresó al juez, ella tenía que recordar que tiene una alta investidura como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y no podía hacer sugerencias.

Para Flores solo quedó demostrado el nivel de descaro de ella ya que no es la primera vez que se le señala de actos de corrupción.