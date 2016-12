Sentados junto con el árbol navideño que adorna la sala principal de la Casa Presidencial, el mandatario Jimmy Morales y la primera dama, Patricia Marroquín, nos cuentan sus anécdotas de la época de fin de año.

Durante la cena navideña de la familia presidencial no pueden faltar los tamales. “Somos tamaleros”, afirma el mandatario. “Eso sí, sin pasas, Tampoco me gustan con ciruelas. No me agrada la combinación de lo dulce con lo salado”, añade.

“Mi abuela, doña ‘Meches’, cocinaba los tamales, pero también había personas a las que se los encargábamos”, afirma Morales.

¿Regalos? La primera dama asegura que no son de darse tantos obsequios.

“En realidad a los patojos son a los que de pequeños les dábamos regalos por toda la emoción que se vive durante estas fechas”, dice Marroquín.

“Soy muy desprendido. Me gusta mucho dar, pero en los cumpleaños y en festividades especiales no soy de regalos, soy más de convivir”, agrega el gobernante.

Una de las tantas cosas que ambos extrañan antes de su vida presidencial es su casa.

“La tradición es esperar las 12 de la medianoche junto al arbolito, darnos el abrazo, una oración salir a quemar cohetillos y comer el tamal. Este año no romperemos esa tradición”, agrega Morales.