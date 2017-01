El presidente del Congreso de Guatemala, el opositor, Mario Taracena, denunció este viernes que el parlamento de este país está copado por diputados ligados al narcotráfico, y aseguró que lo han amenazado.

"Hay demasiados narcodiputados en el Congreso. Si nos peleamos nos mandan a matar en la esquina", afirmó Taracena en una entrevista con la radio Emisoras Unidas.

"Prometí no dar nombres, no los denuncio en el Ministerio Público porque ya me han amenazado. Pero ahí están metidos, y no son mansas palomas. Todos los diputados sabemos quiénes son", agregó el legislador, quien entregará el cargo el próximo 14 de enero al también opositor Óscar Chinchilla.

Taracena, un carismático y controversial político con casi tres década como diputado, también diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que los nombres de los congresistas narcotraficantes están en manos del organismo antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

El Congreso guatemalteco está compuesto por 158 diputados.

La prensa local ha divulgado alguno nexos entre diputados y carteles de drogas que operan en el país, pero ninguno ha sido acusado de narcotraficante ante la justicia.

Guatemala al igual que el resto de países de Centroamérica sufren la penetración de poderosos carteles narcotraficantes que buscan trasladar la droga de Suramérica a Estados Unidos.