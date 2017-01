La violencia ha aumentado en Ciudad Peronia, Villa Nueva, en donde han asesinado al menos a seis personas en los primeros días del año. Esto ha generado que los vecinos se organicen, al grado de imponer un particular “estado de sitio”.

Edwin Bercián Foto:

Un clima tenso y hermético se puede apreciar en las principales calles de la colonia, la presencia policial se ha incrementado y las visitas de extraños no son bien recibidas debido a la presión de los pandilleros.

El asesinato de la comerciante Evelyn González el pasado domingo por extorsión fue tomado como excusa por más de 500 residentes del área para salir a patrullar las calles y avenidas, armados con palos y gorgoritos, como medida de seguridad, comenta Hugo García, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Segundo Nivel de Ciudad Peronia.

Restricciones

Entre las prohibiciones que han emitido los comités de vecinos, se destaca bajar los vidrios de los carros, no usar casco en el caso de los motoristas, no utilizar sudaderos con capuchas, gorras planas, pantalones flojos y, sobre todo, no andar de noche en las calles.

Este tipo de medidas también repercute en la vida cotidiana de cada vecino, específicamente con vendedores, quienes no están de acuerdo con cerrar temprano sus locales.