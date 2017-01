Si no es por una sensual selfie, o por lucir sexy en la pasarela, Kendall Jenner siempre da de qué hablar. En esta ocasión, hay una foto que circula en las redes sociales que tiene a muchos de cabeza, ya que en ella no se visualiza una de las piernas de la modelo. Las hermanas Jenner aparecen en la foto junto a Hailey Baldwin; sin embargo, toda la atención fue para guapa hermana mayor de Kylie. La instantánea muestra a las tres modelos bien sonrientes durante el after party de los Golden Globes...