Más de 45 mil motociclistas participarán en la Caravana del Zorro 2017

Como todos los años, los organizadores del evento invitan a los participantes a tomar todas las medidas de precaución necesarias para poder disfrutar una peregrinación tranquila y segura.

Han hecho un llamado a las personas a mantener actitudes prudentes durante el recorrido, conducir con atención, respetar las recomensaciones de las autoridades de seguridad, usar casco, no consumir bebidas alcohólicas, no sobrecargar la motocicleta y no utilizar el teléfono al conducir.