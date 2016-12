La “fórmula mágica” para limpiar el lago de Amatitlán

Mario Alejandro Baldetti Elías, de 48 años, el hermano de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, es uno de los 14 detenidos esta mañana por el caso de la “fórmula mágica” para la supuesta limpieza del lago de Amatitlán. En el Juzgado de Villa Nueva fue abordado por periodistas por haber sido el enlace con la negociación por Q137.8 millones para aplicar una “fórmula mágica” destinada a limpiar la contaminación en el lago. “No sé de qué me acusan”, dijo. El caso pasó al Juzgado de Mayor Riesgo C y aún está por definir la audiencia intermedia.

Génesis

La Fiscalía imputó a la supuesta estructura criminal de Walter Obdulio Mendoza Matta y otros 13 sindicados entre ellos cuatro de sus hijos, que se dedicaba al despojo de tierras a los campesinos en Izabal y Petén ayudados por exfuncionarios del Fondo de Tierras (Fontierras). Obdulio Mendoza declaró ante el Juez que es un comerciante dedicado a la venta de ganado y a la construcción; sin embargo, las investigaciones lo señalan como el líder de una estructura que robó al menos 28 fincas a través de una red de corrupción en el Fondo de Tierras.

TCQ

Un nuevo caso de corrupción fue revelado el 15 de abril de 2016 por la CICIG, la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación en el que están vinculados los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, así como otras 15 personas, sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. La Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.

Cooptación

El mayor caso en la historia judicial del país se reveló el 2 de junio de 2016, “Cooptación del Estado de Guatemala” que requirió tres meses de audiencia de primera declaración en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la vinculación de más de 50 personas que financiaron la campaña del PP del encarcelado expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Roxana Baldetti.

“Botín en el Registro Propiedad”

Las autoridades realizaron 19 allanamientos y detuvieron a 22 personas señaladas en haber sido beneficiados con plazas fantasma el 1 de septiembre de 2016. El caso fue llamado “Botín en el Registro de la Propiedad”. Entre los detenidos está la exdiputada del PP Anabella de León. El caso involucró al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales. José Manuel Morales Marroquín y Samuel “Sammy” Everardo Morales, hijo y hermano del gobernante respectivamente “figuran como sindicados”.

Caso “el bodegón”

El 11 de octubre de 2016 Walter Villatoro, titular del Juzgado Décimo Penal, benefició con libertad condicional a Elmer López, extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) vinculado junto a otras diez personas en el caso de contrabando de maíz y frijol denominado “el Bodegón”. En este caso denominado El Bodegón, en alusión a la empacadora que obtuvo contratos por Q492.3 millones en 2014 para distribuir maíz amparados por un estado de Calamidad que fue decretado y avalado por Elmer López, extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), uno de los aprehendidos durante 19 allanamientos el 27 de septiembre de 2016.

Bantrab

En noviembre el expresidente del Banco de los Trabajadores, S. A. (Bantrab) Sergio Aníbal Hernández Lemus fue ligado a proceso penal por lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y peculado por lo que enfrentará a la justicia junto con otros directivos de la entidad derivado a un fraude en la entidad por Q5.5 millones. Junto con Hernández fueron vinculados los exdirectivos Eduardo Josué Liu Yon y Juan Miguel Arita España. También la abogada del banco Karen Yesenia Flores Paz, los representantes de la entidades Threesome y Desarrollos 2812 Borgan Armando Aguirre Palencia y Ástrid Ileana Oberbeck González, respectivamente. El juez otorgó la libertad condicional y avaló el pago de fianzas de Q2 millones para Hernández; Q1 millón para Liu y Arita; y Q500 mil para los demás sindicados. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) argumentó que el fraude en la entidad bancaria es “un caso de corrupción en lo privado”.