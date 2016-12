Un video que circula en las redes sociales ha generado polémica, ya que muestra a 12 agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) participando en un streptease que realiza una mujer.

Los uniformados, quienes se encontraban en turno, fueron sancionados por la institución policial.

Nery Ramos, director de la insitución, pidió disculpas a la ciudadanía por la acción de los agentes.

"Con profundo respeto presento y pido disculpas al pueblo de Guatemala, en nombre de los más de 37 mil Policías Nacionales Civiles (hombres y mujeres) quienes nos sentimos indignados y rechazamos enérgicamente las acciones de estos agentes que actuaron apartados de las normas jurídicas, éticas y morales que rigen el actuar ejemplar de todo integrante de ésta institución policial".

Las reacciones no se han hecho esperar, y se ha generado un debate entre los usuarios. Algunos defienden a los policías y otros los critican. Estos son algunos de los mensajes:

"Con todo respeto ellos tambien tienen derecho a hacer su convivio el como y a quien invitaron eso no nos incumbe".

"Es su convivio!!! Dejen que la gente haga sus desmadres, mientras no le afecte a usted no meta las narices donde no le incumbe!!! Como que no tuvieran derecho a divertirse".

"Ahora resulta que todos son unos santos. ¿A caso, solo porque son policías no pueden hacer un convivio de ese tipo?".

"Dejenlos tranquilos solo es una fiestesita y tienen derecho a un su dia de convivencia".