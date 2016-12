A días de cumplir un año en el poder, ¿cuáles considera fueron sus principales aciertos?



Hay indicadores muy buenos que debemos reconocer. Por ejemplo, el martes la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, visitó el hospital de El Progreso y me informó de 95% de existencia en el abastecimiento médico y 97% en el de material médico quirúrgico. El promedio, en todo el país, es de 85% y 87%, respectivamente. Solo con ese avance estamos mostrando y creyendo que las cosas se están haciendo mejor. ¿Es suficiente? Claro que no. Una cosa es el sistema hospitalario, pero otra cuestión son el segundo y el primer niveles del sistema de salud, que son los centros de atención médico permanente, centros de salud, los puestos de salud y la vacunación. Todo esto se ha logrado por la asignación de más de Q1 mil 200 millones extra a la cartera de Salud. Estos recursos han salido de ahorros que hemos tenido en otras áreas. El segundo resultado es sobre la deuda pública. Conseguimos la más baja de la historia. Se colocaron Q5 mil 400 millones en eurobonos a una tasa de 4.5% a plazo fijo durante diez años. También nos limitamos de la publicidad, y no porque no quisiéramos, ya que el que no publicita lo que hace corre el riesgo de que la gente no se entere de lo que realiza, pero hubo un principio de que no podemos gastar en algunos temas si no tenemos medicinas. En publicidad se han gastado hasta Q170 millones. Hubo un ahorro en internet, en telefonía y en arrendamientos. Todo eso se le fue asignando a la salud. Otro tema económico es que la ejecución presupuestaria llegará al 91%, pero con calidad. ¿Por qué no pudimos ser tan eficientes? Por ejemplo, el BCIE nos cerró cartera durante el primer semestre y no nos dio Q1 mil 600 millones destinados para carreteras estratégicas que teníamos con empresas que están siendo investigadas. Dos resultados más que puedo resaltar son la seguridad, ya que se descendió 6% la criminalidad y 5% los homicidios y de 29.5 a 26 homicidios por cada cien mil habitantes. La educación puedo decir que es una de las joyas de la administración. Por primera vez llegó durante todos los días lectivos la refacción escolar, el bono de gratuidad y la valija didáctica. Además, superamos el récord de 172 días promedio de clases.

¿Y sus desaciertos?



Si hubiésemos tenido una mejor relación con el Congreso hubiéramos podido hacer un poco más. Tuvimos que tardar mucho tiempo en viabilizar el presupuesto, ya que tenía un desfinanciamiento de Q6 mil millones, entre otras cosas, la falta de recaudación. Si hubiésemos podido trabajar de la mano sin intereses partidarios o protagónicos y si no nos hubieran escondido el dictamen de Finanzas para la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones en muchas alcaldías e inclusive el Ejecutivo se hubieran podido ejecutar los recursos de una mejor manera. Entonces creo que el tema de acercarnos con el Congreso y otras instituciones se dio sin caer en temas de corrupción. Otro tema que debemos mejorar es quizá la capacidad de comunicar, mientras no tengamos la posibilidad de utilizar abiertamente los medios de comunicación por medio de la compra de espacios publicitarios, tenemos que aprender a comunicar de una mejor forma los logros. De entre tantos desaciertos que pudimos haber cometido también está el tema de lo que me señalaron de haber hecho una propuesta (reforma fiscal) sin haber tomado en cuenta a algunos sectores económicos; sin embargo, creo que no debe haber acuerdo entre el gobierno y un solo sector, sino una propuesta multisectorial. En última instancia creo que el hecho de haber entregado la propuesta al Congreso y haber tenido la capacidad moral de retirarla dejó, por lo menos en el ambiente, la necesidad de hablar de una reforma fiscal.

¿Para cuándo se podría esperar una nueva propuesta de reforma fiscal entonces?



Aún no lo sé. Creo que el próximo año deberá continuar el diálogo de varios temas. Por ejemplo, se necesita plantear la consulta popular por el diferendo que tenemos con Belice. Será un año complicado. Guatemala está mejor que en diciembre del año pasado y ahora de nosotros depende si queremos seguir subiendo. Lo he dicho, esto no es trabajo de un solo hombre, sino de todos los guatemaltecos.

Hablaba usted del Legislativo, ¿considera que la debilidad de operadores políticos dentro de la bancada oficial es la principal causa de sus problemas para llevar adelante una agenda? ¿Cómo calificaría el actuar del oficialismo?



Creo que la necesidad de tener operadores políticos es una de las razones, pero debemos analizar más. La política en Guatemala cambió, la vieja forma de hacer política no se utilizó este año. El listado obras geográficas no fue motivo de negociación bajo ninguna circunstancia en el Ejecutivo, ni lo fue el presupuesto de 2017. Definitivamente al romperse viejas costumbres las cosas van a una velocidad diferente. Espero que todo lo que vivimos en 2015 más lo que estamos construyendo este año nos den un 2017 difícil, pero bueno. Difícil porque ponernos de acuerdo no es fácil.

Primera dama, ¿qué extraña más de su vida antes de ser la esposa del presidente?



Ha sido un cambio drástico, pero ha sido una bendición servir. Somos unidos y lo estamos, pero realmente extrañamos nuestra casa. Nos ha costado compartir con el resto de la familia, es algo que no hemos podido hacer. Pero Dios nos ha dado este tiempo como pareja para servir a nuestro país y el acercamiento que tenemos con la población realmente es muy gratificante.

¿Suele platicar mucho con el presidente sobre las decisiones que se toman? ¿Hay jalones de orejas?



Sí, aporto mi opinión, aunque al final es él quien toma las decisiones. Confío en él y ha sido un hombre que ha demostrado su inteligencia y su capacidad. Siempre me ha apoyado, me ha dado mi lugar. Aunque también hay que darle sus jalones de orejas y, por supuesto, que los acepta.

Presidente, ¿usted qué es lo que más extraña de su antigua vida?



Mi hogar. Ahora estoy en la residencia presidencial, en la casa del pueblo. Me siento honrado de estar rescatándola, ya que estaba abandonada. Nuestra casa que con tanto esfuerzo la construimos, pues la extraño. Desde el 25 de diciembre del año pasado fue la última vez que la visité.

Verlos sentados juntos hace recordar el momento cuando se pronunciaron sobre los señalamientos contra su hijo. ¿Ha sido ese el momento más complicado que han afrontado en el poder?



Presidente: Fue un momento difícil. En ese momento estaba solo en Guatemala, mi esposa junto con mis dos hijos menores estaban fuera del país. Mi hijo mayor, que se ha puesto a disposición, estaba en Chicago estudiando. Recibo la información y le dije que se tenía que regresar, que era lo mejor. Perfecto, me dijo. Cuando mi esposa regresó le conté y decidimos hacer lo correcto y anunciar que había un tema que como familia lo teníamos que contar y que en ninguna circunstancia íbamos a interferir. Muy difícil, ya que como padre de familia duele que mucha gente opine, señale y juzgue sin elementos, que muchos enemigos se valgan para dañar la imagen de una persona que en su corazón tenía deseos de ayudar, eso duele.

Primera dama: Sí, fue algo muy difícil. Gracias a Dios mi hijo, consciente de la situación, lo afrontó. Les hemos inculcado a nuestros hijos que las situaciones se deben afrontar y poner la cara.

Presidente hablaba hace un momento de haber tenido que dar marcha atrás en la reforma fiscal y también lo hizo al declarar el estado de Calamidad que limitaba garantías constitucionales. ¿Cómo evalúa labor de sus asesores tomando en cuenta esas situaciones?



Bueno, en el caso del estado de Prevención por las lluvias me dijeron que no lo publicáramos y me dieron sus puntos de vista, pero les dije que no, que esa era la ley y que sería nuestro amparo. Gracias a Dios que la planteamos toda, porque esto no nos obligó a dar un paso atrás, sino que nos evidenció como país que nuestras leyes tienen problemas. Entonces, se procedió a replantearla. Tengo buenos asesores son correctos, honrados, nacionalistas y no están haciendo negocios. Si me acusan los adversarios por ese tipo de errores me siento tranquilo, ya que me puedo equivocar y si tengo la humildad de reconocer, eso es bueno para todos. La evaluación de ministros y el salario mínimo son dos de los temas más importantes de final de año. Tendrá la responsabilidad de decidir los salarios. Es un tema que no debería abordar el presidente, pero es una obligación que está en la ley. Vamos a tener que esperar hasta el 31 de diciembre a las 12 para conocer el monto. Los equipos están trabajando para obtener una propuesta justa y coherente. Que se vea que no se está trabajando bajo un solo criterio o discrecionalmente de un individuo, sino con base en un estudio. Como lo establece la ley, tengo hasta el 31 de diciembre para tomar la decisión.

En relación con la evaluación anual a sus ministros, ¿habrá salidas del gabinete?



No se van a pedir renuncias. Estoy contento con el equipo, quizá habrá algún reajuste, pero eso lo vamos a determinar en enero todos, discutiéndolo. Hay algunas carteras que han trabajado mejor que otras, algunas tuvieron más recursos. Creo que debemos hablar de continuidad, todos deben tener la oportunidad de demostrar su trabajo. Los ministros son muy honrados. Fueron seleccionados de una manera especial. Ninguno de ellos era mi amigo, es más, a ninguno conocía.

Entonces, se puede hablar de que no habrá ninguna salida en enero. ¿El equipo continúa?



No habrá salidas. El equipo continúa.

Por declaraciones recientes en la cumbre del SICA, se intuye que se le ha bajado el tono al discurso sobre el referendo con Belice luego de la reciente visita de un funcionaria de Estado del Reino Unido, incluso mencionó la palabra “hermanos” tras la tensión ¿hubo alguna petición de Gran Bretaña?



No me reuní con ella. El ministro de Relaciones Exteriores fue quien participó en esa reunión. Siempre me he referido a Belice como nuestro hermano. Tenemos un diferendo territorial y lo tenemos que resolver y estamos enfocados en esto. He dicho que seremos vecinos eternos, y con mayor razón debemos establecer una frontera.

En su relación con la prensa ha habido tensión, que podemos esperar a futuro

No ha sido mala, creo que algunas personas han utilizado algunos medios para decir cosas que no son ciertas, eso es lo que me ha molestado. Por ejemplo, insistir en que hubo medicinas vencidas en las donaciones que recibimos. Una cosa que no veo como virtud ni como defecto es que soy directo y que hablo las cosas de frente.

Sigue sosteniendo que existen “fafas”

Ese terminó yo no me lo inventé, en todo caso revise nuevamente el discurso y nunca me referí a quién y si algunos se molestaron a quien le quede el guante que se lo plante.

Muchos se preguntan ¿cuál es el salario que percibe como presidente?

Más o menos Q150 mil.