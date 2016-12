“Estados Unidos es un país muy institucional y no es dirigido por los antojos y deseos de una persona” respondió el mandatario Jimmy Morales cuando le preguntaron si con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense se frenaría el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Esa fue una de las respuestas en la entrevista que Morales concedió al periodista Asier Vera publicada en El Mundo este miércoles 28 de diciembre.

En otra parte de su respuesta a la misma pregunta Morales comentó que el “Plan fue muy fuertemente apoyado por el presidente y vicepresidente de EEUU, Barack Obama, y Joe Biden, respectivamente y esperamos que continúe”.

Al presidente de Guatemala se le hicieron otras tres preguntas relacionadas a Trump y al gobierno de Estados Unidos:

"¿Qué le parece que Trump acuse a los migrantes centroamericanos de llevar la violencia a EEUU?

Siempre me he opuesto a las generalizaciones. Ni el racismo, ni el clasismo, ni el sexismo, ni ningún tipo de discriminación pueden ser bien vistas en una sociedad moderna y menos en el continente americano donde nuestras constituciones dan garantías personales y dentro de esos derechos inherentes al ser humano está su libertad. Trump está cometiendo un grave error, dado que posiblemente alguien en algún momento cometió algún crimen o quizá pudo haber matado a alguien, pero es esa persona y no la población de un país."

"¿Cree que con Trump va a mejorar o empeorar el mundo?

Él ya ha estado en el mundo, por lo que no creo que haya una diferencia. En todo caso ocupará una posición donde se toman decisiones, pero detrás de él hay toda una institucionalidad. Le pongo un ejemplo: Obama tenía políticas muy interesantes de reformas migratorias, pero no se pudo y no fue la decisión de un hombre, sino la de toda una estructura institucional. Así como no hay que generalizar tampoco hay que personalizar el mundo, porque es demasiado grande y bello como para pensar que una persona lo pueda echar a perder tan fácilmente."

"Trump ha anunciado que pretende repatriar a gente con antecedentes penales. ¿Considera que la llegada de estas personas puede generar conflictos sociales en Guatemala?

Creo que ni EEUU tiene la información exacta de cuántas personas han cometido delitos de todos los que están allí. Este año ha sido el que más personas han sido retornadas, la mayor parte de México. Por ello, tenemos que mejorar nuestras condiciones para poder recibir a todo guatemalteco que quiera venir. No habría que tenerle temor a que regrese más gente si tenemos oportunidades de trabajo."

Corrupción y crítica

En la entrevista Morales también mencionó como cambios en el combate a la corrupción un incremento en la asignación presupuestaria del Ministerio Público (MP) en este año.

Asimismo, aseguró que no teme "caer en un acto de corrupción", y aunque acepta que ahora es “vigilado” estima que una cosa es buscar la verdad y otra indagar “donde no hay y generar mentiras o inducir a ideas falsas”.