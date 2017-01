En la sesión solemne de este sábado el diputado Javier Hernández, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN), apareció mostrando una barba bien definida.

El nuevo look del oficialista se notó desde su ingreso al Congreso de la República, donde el presidente Jimmy Morales presentó el primer informe de Gobierno.

La moderna imagen de Hernández se dejó ver nueve días después que el mandatario asistió a una actividad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), mostrando una barba sin rasurar.

Publinews Foto:

Barba con canas

Las críticas al presidente Morales no se hicieron esperar después que explicó, que la razón por la que no se había afeitado era porque se le estaba "canando" la barba.

"No es un nuevo look, lo que pasa es que se me está canando –la barba- y no vaya a ser que después ya no tenga como obtener una fotografía con barba negra", dijo.

Edwin Bercián Foto:

Criticas

Tras la aparición de Morales con barba sin rasurar estas fueron algunas criticas en redes sociales:

"Se parece a Bonilla. Con barba se ven más mañosos y trances.. ese payaso aunque se vista de seda payaso se queda...".

"Es por estar pensando en el informe anual ya no tiene tiempo de arreglarse ya se le olvido que no hizo nada".

"La goma desgraciada ... Un día antes del desinforme se va a transformar ...".

"Puro chara...".

"¿Quién le asesora la imagen?, parece de aquellos que agarraron furia de fin de año".