La actriz Ashley Greene compartió en sus redes sociales un tierno video que demuestra cómo se comprometió con su novio Paul Khoury. La pareja se encontraba de vacaciones y el video muestra los detalles de esta propuesta de matrimonio. “Este es el momento más feliz de mi vida, es más de lo que yo esperaba. Me has convertido en la mujer más feliz del mundo. No puedo esperar para demostrarte el gran amor que te tengo por el resto de nuestras vidas”, escribió la estrella de Crepúsculo para...