Luego de que se confirmara la separación de Shannon de Lima con Marc Anthony, ninguno de los dos se había visto, mucho esperaban reencontrarse. Lo que no imaginó de Lima es que vería a su ex en el enconcierto de fin de año que ofrecieron Enrique Iglesias y Gente de Zona en República Dominicana. La modelo venezolana se encontraba acompañada de su ex pareja y padre de su hijo, Manuel “el Coco” Sosa. Aunque Shannon trató de evitar a toda costa que los medios presentes obtuvieran algún registro...